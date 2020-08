Caso Facundo Astudillo Castro: la autopsia al cuerpo encontrado en Villarino se hará el martes

Los restos fueron trasladados este domingo a la Ciudad de Buenos Aires. A la madre del joven le tomaron una muestra de ADN para realizar un cotejo.

El cuerpo encontrado en una zona inhóspita en la localidad bonaerense de Villarino, que ya fue trasladado a la Ciudad de Buenos Aires, será sometido a una autopsia el próximo martes para determinar si se tratan de los restos de Facundo Astudillo Castro, el joven de 22 años desaparecido desde el 30 de abril.

“Nos acaban de confirmar que la autopsia se va a practicar el martes”, explicó el periodista de TN Martín González desde el lugar del hallazgo.

La noche del sábado en una zona a la vera de la Ruta Nacional 3 encontraron un esqueleto semienterrado. Hasta allí llegó este domingo parte del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que fue convocado por el fiscal federal Santiago Ulpiano Martínez. Los especialistas pidieron la más estricta preservación de la escena para evitar cualquier tipo de contaminación.

En el lugar, además, a 30 metros del cuerpo, se encontró una zapatilla azul con dos rayas y una cruz blancas. El calzado estaba limpio y con los cordones atados. El calzado es idéntico al que llevaba Facundo.

“Hemos reconocido una zapatilla, pero que fue puesta ahí hace dos o tres días porque está intacta, no tiene absolutamente ni un desgaste, ni tierra encima”, afirmó Cristina Castro, la madre del joven.

Efectivos de la Policía Federal continúan con las tareas en la zona. Bomberos locales proveyeron equipos de luz artificial y se requirió también a Prefectura Naval un estudio del movimiento de mareas. Intenta determinar si los restos estaban en el agua y el oleaje los llevó hasta la playa.

En el lugar del hallazgo, consultada por los medios, consideró que para ella el cadáver “puede ser” el de su hijo. “Es el instinto de madre”, dijo sobre sus sospechas en torno a los restos. A su vez reconoció que está “preparada” para realizar el correspondiente reconocimiento.

“Estoy como puedo, pero estoy. Yo digo que puede ser Facundo, no me extrañaría. El agua lo trajo hasta acá”, explicó en declaraciones a los medios.

Además indicó que le tomaron una muestra de sangre y le hicieron un hisopado para cotejar su ADN con el del cuerpo encontrado.

La mujer también mostró su enojo con el ministro de seguridad, Sergio Berni, ya que según ella habló con el fiscal del caso una vez que se conoció la noticia del hallazgo del cuerpo. “Tiene que renunciar”, aseveró y pidió también que el intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, dé un paso al costado.

El hallazgo

El lugar donde encontraron los restos está ubicado en una bahía de la zona Cabeza de Buey, en el denominado “Villarino Viejo”, a la altura del kilómetro 717 de la ruta nacional 3, y según la querella, ya había sido rastrillado por las fuerzas federales en julio pero sin resultados positivos.

De acuerdo a fuentes judiciales, una persona que se identificó como un “pescador amateur” alertó a las autoridades sobre la existencia de “un cuerpo sin vida” en un canal, por lo que se dispuso que la Policía Federal se traslade hasta el lugar y lo preserve.

Autopsia

La reconocida médica forense Virginia Creimer (MN°112178) fue convocada por la querella para actuar como perito de parte en la autopsia y demás diligencias científicas que se van a realizar el martes y cuyos resultados se espera que demoren 24 horas.

“Solicitamos que la autopsia se realice en la morgue del Poder Judicial de la Nación, no solo porque se trata de una desaparición forzada, sino además por el hecho de que participaron las fuerzas de la Policía Bonaerense en el transcurso de la investigación”, señaló la especialista en diálogo con Buena semana (TN).

La investigación

Facundo Astudillo Castro, de 22 años, fue visto por última vez el 30 de abril cuando se dirigía desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca a ver a su exnovia. Testigos aseguraron que fue subido a un un patrullero en un control policial en la localidad de Mayor Buratovich.

El último contacto entre Facundo y Cristina fue ese día. “En aquel entonces me enojé mucho con él, porque se había ido en medio de la cuarentena. Discutimos y él me dijo dos frases: ‘Vos no te das una idea de dónde estoy’ y ‘Mamá, vos no vas a volverme a ver’”, expresó en ese momento la mujer.

A partir de ahí, su familia denunció su desaparición y apuntó contra la Policía Bonaerense como responsable del hecho. Por esa razón, fue desplazada de la investigación y en su lugar tomó la posta la Policía Federal.

En la foto que circuló del joven de espaldas junto a un policía y un patrullero se dio momentos después de que le labraran un acta por no cumplir con la cuarentena. Los efectivos involucrados aseguraron que después del control, Facundo siguió su camino por la Ruta 3 con dirección a Bahía Blanca.

El 31 de julio dentro del destacamento policial de Teniente Origone se realizó una pesquisa con perros rastreadores y se encontró una artesanía en forma de sandía que tenía dentro una vaquita de San Antonio, y que era un regalo que Facundo tenía de su abuela.

Dos semanas después, Cristina publicó en su cuenta de Twitter una captura de una pantalla de celular con la imagen del DNI de su hijo de uno de los teléfonos celulares peritados pertenecientes a los miembros de la Bonaerense. Esto se contradice con lo que señalaron los efectivos en ese momento, que dijeron que Astudillo estaba indocumentado.

Leandro Aparicio, uno de los abogados de la mujer, adelantó que tras la negativa del fiscal de pedir la detención de cuatro policías involucrados en el caso, en las próximas horas insistirá con ese planteo pero ahora apunta a 15 miembros de la fuerza.