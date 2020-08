Más dolor, dudas y enojo: familiares de Mónica Ramos volvieron a advertir la lentitud en la investigación

El hijo de la docente asesinada y su abogado cuestionan a la Policía Judicial, encargada de notificar a los testigos.

A veces, una pieza que falla dentro del andamiaje de la Justicia puede complicar el avance de una causa. Y según el abogado y los familiares de Mónica Ramos, eso ocurre con el proceso para determinar quién o quiénes son los responsables del asesinato de la docente, ocurrido el pasado 3 de marzo al mediodía. Las citaciones no han llegado a manos de los testigos citados, por lo que los días pasan, las jornadas improductivas se acumulan y el ritmo del expediente se ha tornado muy lento, dijeron.

La molestia y el dolor que esto genera se observó en distintas redes sociales, donde parientes y amigos de la profesora han exigido celeridad a la Justicia tras estas demoras generadas por la ausencia de los testigos y la posterior feria judicial. Ahora, tras el receso invernal, los contratiempos continúan.

“La realidad es que tenemos un gran problema, no solo en la causa Ramos, sino que abarca a todo el Poder Judicial, porque no llegan las notificaciones a los testigos. Esta semana tuve más de 20 audiencias programadas y no pude concretar ninguna porque salen los oficios del Juzgado y no tengo respuestas de la Policía Judicial. No notifican a la gente. Y si no notifican, el testigo no se entera de que está citado y no va a la audiencia. No es responsabilidad del juez (Marcos) Flores Leyes. Él está trabajando. El Juzgado no tiene responsabilidad, porque saca los oficios. Acá el inconveniente es que no llegan las citaciones”, explicó Hugo Scarso, el abogado de los familiares de la profesora.

Dijo que pedirá la asignación de una comisión especial que lleve a cabo las notificaciones para esta causa. “No quedan muchas. Pero si eso no prospera, lo haré mediante un oficial notificador del Poder Judicial. Intentaré esquivar a la Policía Judicial, independientemente de la presentación que haré ante el Ministerio de Seguridad, porque el tema es muy serio. Es muy probable que haya poco personal ante la gran cantidad de notificaciones que surgen, o no; sinceramente no sé qué ocurre”, manifestó.

Entre los testigos que a Scarso le interesaba escuchar la semana pasada se incluían dos policías y allegados a la víctima. También una perito química que iba a trabajar sobre las muestras en uñas y cabellos de Ramos para un ADN y les iba a dar parámetros de diversos cotejos.

La dolorosa espera de los hijos

Los trámites judiciales y las demoras típicas generan contratiempos. Pero esos percances, graves o leves, generan siempre dolor en los familiares de las víctimas. Martín Rodríguez, hijo de Mónica Ramos, reflexionó acerca de los problemas en torno a las notificaciones a los testigos y el ritmo lento que a veces muestra el sistema judicial.

“En unos días, la causa cumplirá seis meses. De todo ese tiempo, el proceso estuvo parado tres meses y medio. En los dos meses y medio restantes, en tres ocasiones la Policía no entregó las citaciones. Es absurdo, es ilógico. No son lentos para entregar las citaciones, directamente no las llevan y eso complica el trabajo de los abogados y atrasa todo”, dijo el joven.

“Es increíble que, a seis meses, todavía no tengamos la pericia sobre el ADN que se extrajo de las uñas de mi mamá. Algo que debería ser de manual, porque así lo indican los protocolos y cuyos resultados están en 21 días. Las muestras están archivadas en algún despacho judicial y allí duermen, a la espera de las pericias”, agregó.

“La última vez que se movió la causa de mi mamá fue el 1° de julio. Y estamos en la segunda quincena de agosto. Hubo una declaración en esa fecha y después de eso no hubo más nada. A este ritmo vamos a llegar a la próxima feria judicial y tendremos que esperar tres meses para tener novedades y luego volver a empezar. Es desesperante no saber lo que pasó con mi mamá, es terrible. Todavía no me pueden explicar nada. Hay una persona detenida, pero nada más”, cerró Rodríguez.