Villa Mercedes: un hombre fue baleado en la cabeza y está internado

No se sabe en qué circunstancia se dio el hecho. La víctima fue trasladada al Hospital Juan Domingo Perón.



El ataque fue en el B° Tres Esquinas. (Foto: captura FM Latina).

Cerca de las 22, un hombre fue baleado en la cabeza en el B° Tres Esquinas ubicado en la zona este de Villa Mercedes.

Aunque no se conocen mayores detalles oficiales, la noticia fue confirmada por efectivos de la Comisaría 30°, quienes fueron los primeros en llegar al lugar.

La víctima es Roberto Escudero, un albañil de 39 que se encontraba en la vereda de su casa cuando fue abordado por personas que “se manejaban un auto oscuro”, según señalaron vecinos y familiares.

Natalia, la hermana de Escudero, sostuvo que en ese momento el hombre se encontraba solo con sus dos hijos ya que su pareja está internada y embarazada.

De los dichos de testigos del vecindario, se supo que “el auto se detuvo frente a la vivienda” y que le pidieron a Escudero que “se acercara”.

“Él fue, se apoyó y recibió un tiro a muy poca distancia en la cabeza. Logra salir corriendo y meterse adentro de la casa, aunque en el trayecto siguieron disparando. El hogar está lleno de sangre”, describió la mujer en declaraciones a FM Latina.

Los propios vecinos aportaron que fueron entre “cinco y seis disparos más”.

“Le llegó a dar un disparo en la cabeza. Me avisaron y cuando llegué ya estaba arriba de la ambulancia, perdió mucha sangre”, manifestó.

A la hora de conjeturar el por qué del ataque, su hermana aseguró no saber la razón: “Desconozco lo que pasó, no tengo ni idea. No sé por qué lo hicieron”.

En el lugar trabajaron efectivos de la dependencia policial y agentes de la División de Criminalística. Escudero se encuentra internado en el Hospital “Juan Domingo Perón” de la ciudad.