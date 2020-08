Sigue en estado crítico el hombre baleado en la cabeza en Villa Mercedes

La víctima, de 39 años, está en Terapia Intensiva. La Policía busca pistas en filmaciones de cámaras de seguridad.

Hasta la noche de este lunes, el estado de Roberto Javier Escudero era crítico, igual que la noche del sábado, cuando entró al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes. El hombre, de 39 años, pelea por mantenerse con vida tras recibir un balazo en la cabeza.

Si logra recuperarse, lo que la víctima pueda contarles a los investigadores sobre lo que vivió hace dos días puede ser de gran valor. Fue atacado a tiros desde un auto, en la vereda de su casa, en el barrio Tres Esquinas.

Por el momento tratan de localizar al agresor a través de lo que las cámaras de seguridad hayan registrado sobre el vehículo en el que se movilizaba el tirador.

“Escudero fue intervenido quirúrgicamente. Permanece con asistencia ventilatoria y pronóstico reservado”, informaron los voceros del Ministerio de Salud.

El balazo que lo mantiene en estado grave ingresó y salió por el costado izquierdo de la cabeza. Según lo que le comentaron los médicos a la Policía, si consigue mejorar, el hombre tendrá secuelas irreversibles de por vida, como, por ejemplo, la pérdida de la vista en el ojo izquierdo y la alteración o pérdida de algunas funciones que son comandadas por el hemisferio izquierdo del cerebro.

Hasta este lunes, los policías de la Comisaría 30ª y de Homicidios revisaban las filmaciones de las cámaras instaladas en la esquina de Amaro Galán y Pringles, las más próximas a la cuadra donde ocurrió el ataque.

También habían hablado con los vecinos de la víctima, que escucharon y vieron cuando Escudero fue baleado. Pero lo que esos testigos pudieron aportar no fue mucho, comentó el comisario general Oscar Contrera, jefe de la Unidad Regional II. No por falta de colaboración, sino porque al momento de la agresión la oscuridad de la noche y la falta de iluminación en la zona, que está ubicada en la parte trasera del Cementerio Municipal, no les permitió ni siquiera distinguir el color del auto desde el que abrieron fuego.

El ataque fue alrededor de las 21:30. Un vecino que vive a apenas 20 metros de la víctima, le contó a la Policía que “un coche oscuro, posiblemente negro” paró frente a la casa de “El Tinto”, como lo conocen a Escudero en el barrio. Desde el auto alguien lo llamó, y el hombre salió de la humilde vivienda que tiene a media cuadra de calle Vinuesa, entre Venezuela y Ramón Valdez.

En el frente del domicilio, en la vereda, jugaban sus dos hijos, de 10 y 13 años, junto a otros chicos. Escudero, como si conociera a quien o quienes estaban en el vehículo, se apoyó sobre una de las ventanillas del coche y se puso a hablar con el conductor.

Discutieron, según el testigo. Y, en un determinado momento, uno que estaba en el auto comenzó a blandir un arma de fuego. En ese preciso instante, “El Tinto” comenzó a correr hacia la puerta de su casa. Pero antes de que pudiera avanzar un par de metros, le dispararon.

“De milagro no le dieron a los chicos que estaban en la vereda, y salieron disparando para todos lados”, relató otra vecina que habló con El Diario. Con el primer balazo, el o los agresores pusieron en marcha el vehículo, pero continuaron gatillando. “Cinco balazos escuchamos”, contó la mujer.

Los disparos terminaron a unos 30 metros de lo de Escudero, cuando los del rodado estaban en Valdez y Vinuesa. “Cuando llegaron a esa esquina, aceleraron con todo y siguieron por Valdez, camino al barrio ATE 2”, refirió la testigo.

Aunque los investigadores todavía no han determinado cuál fue el móvil del intento de homicidio, no descartan que se haya tratado de un ajuste de cuentas. Para los vecinos de “El Tinto”, en cambio, lo que sucedió la noche del sábado no fue una sorpresa. Más de una vez han escuchado tiros que provienen de su vivienda, se han enterado de peleas con otras personas y han tenido la referencia de que tendría causas policiales, agregó.