Venden empanadas y canelones para ayudar a Guadalupe

Es una beba de dos meses que transita una enfermedad que aún no pueden diagnosticar. Sus familiares y amigos se organizaron para recaudar fondos para que no le falte la leche y los pañales.

Hace más de una semana, la madre de Guadalupe notó que su pequeña tenía hinchada la piernita derecha. Inmediatamente la llevaron al médico, le realizaron análisis y se detectó que tenía “una infección en la sangre” que luego se descartó.

Ahora se encuentra internada en el Hospital San Luis. Allí otros estudios determinaron que tiene “11 fisuras múltiples en el tórax, que ya están solidificadas y dos más en el fémur”, contó el abuelo de la niña, Luis Stabile.

Por ahora los médicos están estudiando el caso: “Si las fisuras fueron a causa de la cesárea o de algún problema en el sistema óseo o si es una enfermedad hereditaria”.

Por si faltaran motivos, los papás de Guadalupe se quedaron sin trabajo a partir de la crisis que originó la pandemia, y tuvieron que devolver el lugar donde vivían porque era prestado. Tanto sus abuelos maternos como paternos son los que por ahora tratan de solventar los gastos, ya que la beba tiene una hermanita de dos años.

Stabile contó que en el último tiempo trabajó haciendo la comida para varios comedores de la ciudad, junto a Fernando Balague en diferentes cruzadas solidarias: “A partir de eso decidimos hacer esta movida y poder juntar fondos para que mi nieta tenga su leche, sus pañales y todo lo que necesita”.

“Hasta que no me den un diagnóstico real para mi nietita no voy a bajar los brazos”, manifestó.

La recaudación será destinada a los papás de Guadalupe.

Para ayudarla solo hay que hacer el pedido al 2664-876837. Este fin de semana estarán vendiendo en Tomás Jofré 1444, casi Falucho, empanadas fritas y al horno a $200 la docena. También canelones de verdura (tres por porción) a $200.