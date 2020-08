Paseo del Padre: estiman que el incendio afectó un 70% del techo

El Municipio informó que el espacio permanecerá cerrado hasta que estén seguros de que no hay riesgo para la ciudadanía.

El incendio que la madrugada de este miércoles destruyó 11 puestos de artesanos del Paseo del Padre también afectó la estructura que los cubre y desde la Municipalidad de San Luis estiman que deberán, como mínimo, refaccionar el 70% del techo, además de cambiar todos los paneles de madera que forman el cielo raso. Diego Hernández, secretario de Gobierno municipal, aseguró que el espacio permanecerá cerrado hasta que estén seguros de que los restos no implican un riesgo para los vecinos y los ciudadanos que transitan por allí. También que los puestos de artesanos que no fueron afectados no podrán reabrir y que algunos comercios circundantes también pueden verse afectados.

La investigación por lo ocurrido recayó en el Juzgado Penal 3, a cargo de Virginia Palacios, quien ordenó vallar la zona y preservar la escena hasta que los peritos de la Policía y los Bomberos concluyan su labor.

“La jueza nos ha pedido un perito a nosotros como Municipalidad y hemos propuesto al ingeniero José Garro, que va a estar a cargo en conjunto con los otros peritos”. “No se puede tocar nada. Se valló toda la zona hasta que se haga la investigación, que puede iniciar mañana (por este jueves) o pasado, depende del tiempo que manejen los peritos”, comentó Hernández.

La preservación de la escena implica no solo la custodia del lugar, sino que, además, no se pueda tocar ni limpiar ningún resto del incendio.

Sobre la versión inicial de que las llamas pudieron iniciar por un problema eléctrico, el funcionario explicó que en espacio público hay “dos tableros eléctricos grandes, enfrentados. Uno pertenece a Edesal y comanda todo lo que tiene que ver con la energía que alimenta a comercios y viviendas. El otro es nuestro y depende del área de alumbrado público” alimenta a los puestos y las farolas del paseo. “Nuestro tablero, el municipal, está en perfectas condiciones. En principio el problema no habría salido de allí, lo que no quiere decir que con el correr de las horas, con los peritajes, surja algún otro indicio”, aclaró Hernández.

Respecto a las reparaciones, el funcionario dijo que “en principio se tiene que cambiar toda la estructura de madera, que es inflamable. Casi un 70% del techo va a tener que restaurarse”. Parte del cielo raso “se ha prendido fuego y otra se ha tiznado por el hollín, pero en estas primeras horas no hemos podido determinar si además de la madera, el fuego afectó la estructura de hierro. Si sufrió alguna deformación o algo que haya cambiado su estado original”.

Por ello, “el espacio no se va a habilitar hasta que no tengamos el ciento por ciento de seguridad de que ningún vecino va a correr peligro y tampoco la gente que tenga que trabajar en este lugar. Eso se va a respetar a rajatabla”, concluyó.