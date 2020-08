“Si no nos dicen la trazabilidad nos puede pasar lo peor, que es la circulación comunitaria”

Esta noche el Gobierno informó que los nuevos contagiados son la esposa del transportista que está internado, su hija, una empleada del comercio y el hermano de la última.

Durante el reporte de esta noche, el gobernador Alberto Rodríguez marcó una “preocupación enorme” y alertó que la comunicación era “extraordinaria”.

“Si no nos dicen la trazabilidad nos puede pasar lo peor, que es la circulación comunitaria. No podemos decir que hoy la tenemos, pero estamos al borde de que eso pase en San Luis”, indicó el gobernador. Y al mismo tiempo apuntó contra el transportista: “Nos mintió, nos dijo que solo había estado aislado con su madre, resulta que no era así”.

El gobernador explicó que los nuevos contagiados son contactos estrechos del transportista que el viernes dio positivo de coronavirus, y que es dueño de la verdulería “Cristo de la Quebrada”, ubicada en España y Lafinur. Según la comunicación, el hombre había ingresado a la provincia con un PCR negativo.

De acuerdo con el detalle oficial, la empleada del negocio (primera paciente confirmada este miércoles) es trabajadora de Seguridad Comunitaria y vive en el Barrio Tibiletti. Además se desempeña en el Barrio Virgen de Luján. El hermano de la mujer (que viven en el mismo domicilio) también está contagiado.

Más tarde se confirmó el contagio de la hija y esposa del camionero.