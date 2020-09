En pocos segundos, motochorros golpearon y asaltaron a una jubilada en pleno centro puntano

Los delincuentes se llevaron documentación y alrededor de $15 mil. La víctima pide colaboración para poder dar con sus pertenencias.

Este domingo al mediodía, alrededor de las 12:30, Norma Giuliani de 70 años fue asaltada en calle Bolivar entre Mitre y Caseros.

En declaraciones, la mujer contó que estaba acomodando la mercadería que compró en un kiosco de la zona, cuando uno de los delincuentes se le abalanzó, la golpeó debajo de la axila derecha y con una especie de navaja cortó las correas de la cartera.

La secuencia duró apenas unos segundos. Los malvivientes escaparon en una moto color gris por calle Caseros con documentación personal de la víctima y también con alrededor de $15 mil. Se trataba de parte de su sueldo como jubilada que había sacado del cajero días atrás.

Giuliani dijo que cuando los asaltantes llegaron al lugar se hicieron los distraídos como si el vehículo tuviera una falla mecánica: “Pararon en el kiosco, pensé que estaban arreglando la moto, porque uno de ellos se agachaba mientras el otro aceleraba. Cuando me distraje acomodando las cosas me sacaron la cartera”.

Explicó que no pudo identificarlos porque ambos circulaban con cascos, sin embargo, uno de ellos tenía un buzo con la inscripción “policía municipal”.

“Agradezco a Dios que no me hayan dado un navajazo en el cuello. No se puede vivir así”, manifestó.

La víctima indicó que los feriados y domingos “prácticamente no pasa ningún efectivo” por la zona. “Nunca imaginé que en plena calle Bolívar y al mediodía me iba a pasar esto”, sostuvo.

Vecinos fueron quienes llamaron a la Policía.

Giuliani radicó la denuncia en la Comisaría 1°. Este lunes por la mañana realizó gestiones con autoridades de la clínica Bolivar con el objetivo de conseguir los videos de la cámara de seguridad que apunta al kiosco donde se produjo el hecho.

Asimismo, por las redes sociales realizó un posteo explicando la situación y solicitó a la gente que, en el caso de encontrar algún tipo de documentación, comunicarse al teléfono: 2664192924.

“Ahora me da miedo salir sola a la calle, no puedo vivir así”, expresó.