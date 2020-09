Aseguran que se agudizó la crisis de los comercios en San Luis

Si bien elogian las políticas del Ejecutivo para frenar al coronavirus, desde la Cámara de Comercio local lamentan la poca circulación de gente y temen por el futuro de algunos rubros.

La mañana de este jueves, Vito Carmosino, presidente de la Cámara de Comercio de San Luis, aseguró que la crisis de los negocios de la provincia se agudizó con las últimas medidas adoptadas por el Comité de Crisis ante el brote de casos de coronavirus en suelo puntano y dijo temer por el futuro de algunos rubros. No obstante ello, elogió las políticas del Ejecutivo para hacer frente al avance de la pandemia y destacó que la comunidad las está acatando.

“No tenemos gente circulando en las calles. Es casi como una Fase 1 (de aislamiento social) medio relajada, y es algo que indudablemente sufre el comercio”. “Las últimas medidas (del Comité de Crisis), de salidas bajo modalidad de pares e impares, paralizó virtualmente a toda la comunidad”, explicó en declaraciones al programa Mañana es tarde, de FM Lafinur Radio.

Carmosino catalogó a la crisis de los comerciantes como “alarmante” y dijo que a muchos les va a ser imposible “cumplir con los compromisos (tributarios, de sueldos) con estos niveles de venta. No vamos a poder salir adelante. Nos va a costar muchísimo retomar el ritmo que veníamos teniendo, de remontar”, lamentó.

Al mismo tiempo, remarcó que la baja en las ventas y la poca circulación de personas es una clara señal de que la comunidad de San Luis está acatando las medidas del Comité de Crisis, lo que consideró positivo aunque implique una faceta negativa para los comerciantes.

También destacó el hecho de que se hagan controles en los locales, pero se quejó de que las inspecciones sólo se realicen en lugares que tienen habilitación formal y que haya una porción de comerciantes por fuera de la ley a los que se pasa por alto.

Consultado sobre la modalidad de comercio virtual, el presidente de la Cámara de Comercio dijo que las ventas online no son “suficientes, no alcanzan para sostener el negocio, ni siquiera para pagarle a los empelados. Es un paliativo adoptado por muchos, pero no llega a sostener un comercio en la formalidad total”.