Murió un bailarín y denuncian que no lo operaron por el coronavirus

Un bailarín folclórico murió esta madrugada en un hospital de la localidad cordobesa de Alta Gracia por un cuadro de peritonitis, y su esposa denunció que no lo atendieron a tiempo por el “protocolo de coronavirus”.

“Lo tendrían que haber operado el mismo día que lo llevamos”, dijo Liliana Celiz, mujer de Martín Castro, a Radio Mitre Córdoba, aduciendo que los malestares del bailarín comenzaron hace 11 días en Jesús María, su lugar de residencia, y desde donde recomendaron el traslado de urgencia al Hospital Arturo Illia de Alta Gracia.

Cuando llegó a ese centro de salud del departamento Santa María le exigieron un hisopado y se estaba esperando el resultado de ese testeo para determinar si era positivo de coronavirus.

La esposa del bailarín afirmó que estuvo “en coma inducido” y que no mejoró del cuadro debido a la “demora” para operarlo.

“No se recuperó nunca, estuvo siempre en coma inducido. Ayer lo único que le funcionaba era su corazón. Por el hisopado que no llegaba no lo operaron y ahí se le reventó todo”, lamentó la mujer, quien aseguró que los resultados sobre el posible Covid-19 “siempre dieron negativos”.

“Hicieron mal las cosas, él estaba con su dolor. Él me hacía llamadas de adentro pidiendo que lo ayudara para que lo operaran. Tendría que haber sido intervenido y el viernes irnos a casa”, continuó.

NEUMONIA.

Por su parte, Mariana Garay, directora del Hospital Arturo Illia de Alta Gracia, había manifestado días atrás a los medios que hicieron una valoración del paciente antes de ingresar al quirófano, porque presentaba un cuadro de neumonía bilateral.

“Cuando un paciente tiene que ingresar al quirófano se le hacen estudios para conocer el riesgo, cuando se le hizo una placa dio que tenía neumonía bilateral”, expresó Garay.

Consultada sobre si no hubiera sido posible operarlo de urgencia por la apendicitis, consideró que no: “Cuando uno valora clínicamente a un paciente tiene que ver muchas cuestiones para ver si entra a quirófano o no. Si no había buena saturación de oxígeno y lo meto a quirófano, lo pongo en riesgo de muerte”, completó en su momento la doctora.