El Círculo Médico de San Luis subió el coseguro un 50%

Quejas por la demora de prepagas para actualizar honorarios a los médicos.

En el Círculo Médico de San Luis indicaron que algunas obras sociales tienen una desactualización de cerca de un año en los honorarios con los profesionales. Para equiparar la brecha, la entidad dijo que tuvo que incrementar un 50% el valor del coseguro de las prepagas: de $200 que cobraban en julio, ahora los afiliados deben pagar $300.

“Prácticamente desde principios de este año hasta la fecha hemos planteado la necesidad de una mejoría en los valores de las consultas y las prácticas médicas. Los montos no se modifican desde octubre y noviembre del 2019. Es decir, ha transcurrido casi un año sin actualizaciones”, manifestó el presidente del Círculo Médico de San Luis, Rodolfo Toloza.

La falta de respuestas provocó que la entidad, que agrupa a cerca de 400 profesionales, aplicara un coseguro, que es un dinero extra que cobran los especialistas. “En aquellas obras que no nos respondieron aplicamos el pago desde julio. A raíz de la falta de una respuesta favorable reajustamos el valor para algunas prepagas”, explicó.

En el caso de prácticas como endoscopías, intervenciones vasculares, biopsias, cirugías, entre otras, los pacientes deben pagar un 20% del valor. Señalaron que de los más de 40 convenios que posee el Círculo Médico, las medidas alcanzan a prepagas como OSDE, Swiss Medical, SanCor, Galeno, Femesa, Policía Federal, Boreal y Federada Salud.

“Cuando uno regula los honorarios, cada profesión posee varias medidas para implementar. Algunas concretan el cese de actividades con paros. Nosotros no podemos realizar ese tipo de acciones, entonces optamos por algo intermedio: realizamos la prestación a los afiliados, les cobramos una diferencia y se les da una factura para que entreguen en las respectivas obras sociales para requerir un reintegro”, afirmó.

Agregó que optaron por suspender el crédito. Habitualmente el organismo daba créditos para la atención que consistían en la prestación del servicio con el cobro de las tareas realizadas recién a los 90 o 120 días, todo ello a tasa cero. Como varias instituciones que tenían estos beneficios no respaldaban los acuerdos, optaron por suspenderlos.

“La Superintendencia de Servicios de Salud permite que como agentes podamos cobrar hasta 314 pesos de coseguro, que es el límite acordado hasta octubre de 2019. Nos atenemos a ese organismo. Un aspecto importante es que la inflación no es menor al 40%, y las prácticas no han sido reajustadas en el último año, con lo cual aunque cobremos el plus, los valores alcanzan la mitad de la inflación. Además, en la suposición de que pudiéramos acordar nuevos valores este mes, recién los percibiríamos en enero del 2021”, indicó.

Pedido

Toloza subrayó la situación de pandemia que se vive en todo el mundo y comentó que la institución no ha quedado ajena: un empleado dio positivo por COVID-19 y varios profesionales quedaron aislados. Por ello apeló a que los socios atiendan con todos los equipos de protección correspondientes para prevenir contagios. También instó a los pacientes a la “responsabilidad social”, para evitar la circulación de personas que deben hacer aislamiento por ser contactos estrechos de casos positivos.