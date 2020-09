Alberto: “Es necesario que nos cuidemos todos para que descienda la curva de contagios”

El Comité de Crisis pidió a la comunidad reforzar las medidas preventivas para evitar los contagios de COVID-19, tras confirmarse la circulación comunitaria del virus en la capital provincial y en Tilisarao.

La responsable del Plan COVID-19, Graciela Sarmiento, en representación del Comité de Crisis, solicitó la colaboración de toda la comunidad en el cumplimiento del aislamiento, las medidas sanitarias, salir lo menos posibles solo para temas esenciales y proteger a las personas de grupo de riesgo.

La falta de determinación de un caso índice y la imposibilidad para cerrar la trazabilidad en los casos en San Luis y en Tilisarao, produce que estos conglomerados tengan circulación comunitaria. Por lo que continuarán en Fase 1 las dos comunas mencionadas más Potrero de los Funes, Juana Koslay, La Punta, El Volcán, El Trapiche y Estancia Grande.

A causa de este nuevo estatus sanitario, el Comité de Crisis le recomendó al gobernador de la Provincia, Alberto Rodríguez Saá, al ser de grupo de riesgo, que evite concurrir a Terrazas del Portezuelo y continúe sus labores en la modalidad de teletrabajo. “Les agradezco la recomendación, voy a trabajar a distancia, para cuidarme y cuidar a la gente que trabaja conmigo. Esto no significa que me desatienda de la responsabilidad, creo que me voy a preocupar el doble porque estando aislado voy a tener mucha información y muchas ganas de participar, firmaré los decretos de manera digital. Sigo absolutamente a cargo del gobierno, con todas las responsabilidades del mundo”, afirmó.

“Hicimos todo lo posible para no llegar a este punto, pero llegamos. Es una lucha más abierta y complicada, y necesitamos mucha solidaridad”, finalizó el gobernador.