Marlen sufre leucemia y podrá ser trasplantada: su hermana le donará médula ósea

Está en Buenos Aires atravesando el último período de quimioterapia antes de la intervención. La joven luchó para acceder a un análisis que su obra social no autorizaba.

Marlen Barzola finalmente pudo acceder a un análisis de compatibilidad de médula ósea. Un milagro llegó, aunque siempre estuvo a su lado. Su hermana de 15 años, llamada casualmente Milagros, es compatible en un 100% y será quien le salve la vida a la joven que sufre leucemia linfoblástica aguda y está en Buenos Aires atravesando el último período de quimioterapia antes del trasplante.

En julio, un video de Marlen se volvió viral. En él relataba el estado de su enfermedad y el problema que impedía que se curara. La Obra Social de Conductores de Transporte Colectivo de Pasajeros (Osctcp) no quería costear la prueba para saber cuál de sus cuatro hermanas podía tener la médula ósea compatible para su trasplante.

Finalmente la mutual accedió y la semana pasada Marlen recibió la noticia más deseada: una de sus hermanas es 100% compatible. “Mi hermana más chiquita, Milagros, es compatible. Mi médico me dijo que su médula ósea es idéntica a la mía, así que ella va a ser mi donante. Es increíble porque va a donar vida estando con vida y para mí es un regalo muy grande. Ella se impresiona porque su sangre va a ser la que me haga seguir viviendo”, contó emocionada.

La joven puntana grabó el video viral en un momento de desesperación, ya que un análisis indicó que ya no tenía células cancerígenas en el cuerpo y era el momento para hacer el trasplante de médula ósea, pero aún no tenía hecho el estudio de compatibilidad. Su miedo era tener una recaída y eso pasó.

“El trasplante por el momento no me lo pueden hacer porque el estudio de aspirado de médula que me realizaron hace dos semanas salió con 0,5% de células cancerígenas, muy poquito, pero para eso tengo que ingresar nuevamente a quimioterapia para que me las eliminen. Ahora ya tengo donante, una vez que termine con las quimio ingreso a hacer el trasplante”, expresó la joven de 23 años.

La leucemia que padece Marlen es una de las más complicadas. Se la diagnosticaron en diciembre, el mismo mes en el que se recibió de profesora de Educación Física. En febrero viajó a Buenos Aires para realizarse el tratamiento y seguir viviendo, esto conllevó que tuviera que dejar en San Luis a su hijo de 6 años, Teo. Marlen y su niño hace siete meses que no se ven y el deseo más grande de ella es poder reencontrarse pronto, sin embargo la felicidad la invade por tener una donante.

“Estoy súper feliz porque si no eran mis hermanas tenía que pasar a una lista de espera. Es muy complicado encontrar a alguien 100% compatible y que la médula sea idéntica es raro. Por algo se llama Milagros, es una casualidad, pero estoy súper agradecida y contenta, esta noticia la esperaba hace meses, desde principio de año”, dijo con alegría en la voz.

Marlen agradeció el apoyo de la comunidad de San Luis que la acompaña en todo momento y le pregunta cuál es su estado. “Me apoyan mi familia, mis amigos, conocidos y gente que no conocía; ahora me escriben todos los días para saber cómo estoy, me quieren conocer cuando vuelva. Me alegra ser una motivación y alegría para otras personas, porque me escriben pacientes con esta enfermedad y otras también”, mencionó.

Ahora queda la recta final para que esté sana y libre de leucemia. “Para curarme necesito el trasplante de médula ósea, que es una transfusión de sangre, no es una operación. Voy a estar encerrada un mes en una cápsula para que me realicen el trasplante, le llaman así a una habitación en la que no puede entrar nadie, ni siquiera mi mamá. Voy a estar sin defensas, es por eso que me deben cuidar. Obviamente lleva su riesgo, puede haber infecciones y más con esto de la pandemia. Una persona recién trasplantada es complicada, así que supongo que voy a estar unas semanas más acá después del procedimiento”, explicó.

Marlen destacó lo importante que es donar sangre y médula ósea. “Yo no le daba importancia a la donación porque no me gustaba que me pinchen, pero ahora con todo lo que pasé y todo lo que veo en una clínica, siempre digo que si estás sanito y podés ir a donar, lo hagas. Doná sangre, plaquetas y médula, porque muchas personas como yo lo necesitan”, dijo.