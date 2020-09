Caso Ramos: los abogados de las partes cruzan argumentos

La defensa y los representantes de los hijos de la víctima discuten sobre pericias y testimonios.

Mientras continúa produciéndose e incorporándose prueba en el expediente por el asesinato de la docente Mónica Ramos, los abogados que representan a cada una de las partes fijan su propia postura y cuestionan a la otra. Por caso, días atrás, la defensa solicitó al juez Marcos Flores Leyes varias medidas, entre ellas algunas que ponen un manto de duda sobre personas muy allegadas a la profesora, como su exmarido, su empleada doméstica e inclusive su propio hijo, Martín Rodríguez. Y los abogados que representan al joven le respondieron que sospechar que él puede tener algo que ver con el crimen cometido el pasado 3 de marzo es una falta de respeto.

“El doctor Hugo Scarso, quien es un experimentado penalista, de los más antiguos que tiene San Luis —NdP: quien representa a Pamela y Martín, los hijos de la víctima— nos ha calificado oralmente al decir que es una bajeza lo que pedimos y que queríamos desviar la investigación. Esto no es así. Me sentí molesto por las expresiones, ya que él puede compartir o no compartir, y expresarlo en buenos términos, pero no decir que es una bajeza. Lo que pretendemos es que todo lo que estuvo alrededor de Mónica Ramos se investigue. No queremos desviar ni echar la culpa a nadie, son dudas que deben ser evacuadas. Ninguna prueba perjudica, lo que perjudica es no hacerla, y ahí puede estar la verdad. Hay que agotar lo que la instrucción policial no hizo”, dijo Ricardo Gutiérrez, quien representa al único procesado que hay en la causa, Federico Núñez, junto a su hijo, Ricardo Gutiérrez Esley.

El abogado indicó que el hijo de la víctima ha expresado en su declaración que no estaba el día que ocurrió el crimen y que por eso le han pedido al juez que solicite informes del puesto limítrofe, para saber “si realmente salió de la provincia y volvió a entrar”. Al respecto de esta medida, el magistrado les ha contestado que “se aclare (el pedido) y que se proveerá si corresponde, pero para nosotros sí corresponde y fundamentaremos por qué”, refirió, y agregó que para ellos la declaración de Rodríguez es “muy controvertida” en relación a otras, ya que él “dice ignorar cosas que todo el mundo sabe que eran así, como la relación de sus padres”, en referencia a que el vínculo de la pareja ha sido conflictivo.

Juan Andrés Marzonetto, quien representa a Martín Rodríguez junto a Hugo Scarso, dijo que las dudas que la defensa plantea en relación al joven no tienen ningún fundamento. “Martín efectivamente estaba en Mendoza al momento del hecho. Eso va a quedar totalmente acreditado cuando lleguen los oficios por parte del puesto de Desaguadero. El día anterior (al hecho) Martín había estado con su madre y volvió a Mendoza porque justo consiguió una entrevista de trabajo, a la cual asistió. En caso de que hiciera falta, se citará a estas personas, a estos posibles empleadores”, aseguró el letrado.

Luego, respondió a otros puntos referidos por la defensa. “Gutiérrez dice que no hay un solo cabello en el auto que lo pudiera implicar a Núñez en la causa. Eso es mentira, hay cabellos que se han encontrado y que no condicen con los de Mónica Ramos”, afirmó Marzonetto. Sobre ese material ya se ha pedido que se realice cotejo de ADN junto con todo el bloque de elementos hisopados. Y especificó que los pelos sobre los que la defensa omitió hablar son negros, de un centímetro y medio y fueron hallados en el baño, donde Mónica fue encontrada.

La defensa “alude a que el paso de Núñez (por la cuadra donde está la casa de la víctima) era habitual, porque hacía ese recorrido para ver a su expareja o novia, y le quedaba de camino a su casa. Para ellos es como si eso no tuviera relevancia, pero hay que tener en cuenta que las cámaras de seguridad ubicadas frente a la vivienda de Mónica lo filman desde las nueve de la noche (de la víspera) hasta las 6 de la mañana (del día del crimen) en forma reiterada”, contestó, en referencia a una prueba que fue muy importante al momento del procesamiento. En esos registros se lo ve pasar a Núñez con un morral. Un bolso de ese tipo se encontró dentro del garaje, y adentro había documentación que orientó a Núñez, destacó.

Por otro lado, dijo que los defensores han dado notas en las que “modifican una declaración testimonial de un muchacho que hace delivery. El repartidor de comidas “dice que el día del hecho llegó al jardín maternal que está frente a la casa de Mónica y que ese era su recorrido de todos los días porque siempre les llevaba el almuerzo a las maestras del jardincito. Él dice que lleva la comida y se la acerca a la maestra del jardincito, ella le da la plata y cuando se da vuelta ve que de la casa de enfrente sale un auto. Eso es lo que dice puntualmente, no la versión que trata de dar la defensa”, afirmó. Según los abogados del procesado, el testigo habría dicho que le llevaba un pedido a Mónica, que ella le abonó y que en ese momento vio que alguien sacaba su vehículo.

Para Marzonetto, el objetivo de las manifestaciones que han hecho los defensores “es generar una suerte de inocencia pública de su defendido, sacándolo de la escena con todas sus afirmaciones”.

Gutiérrez y su hijo, por su lado, aseguran que su cliente no guarda vinculación con el crimen.