Dos camioneros iniciaron una huelga de hambre porque quieren hacer cuarentena domiciliaria

Aseguran que es “injusto” el protocolo para los conductores. A pesar de que tienen un PCR negativo, se les exigió que hicieran el aislamiento.

Cristian Nievas explicó que desde las 12 de este lunes inició una huelga de hambre junto con otro compañero en el Hotel Aiello de San Luis porque quieren ir a sus domicilios.

La medida se extenderá hasta que tengan alguna respuesta por parte de alguna autoridad del Comité de Crisis.

“Iniciamos la protesta hasta que nos den una solución, este encierro es injusto. No corresponde porque tenemos un PCR negativo”, indicó.

El reclamo inició porque están no están de acuerdo con el protocolo para los camioneros. Es que, aunque tengan un hisopado con resultado negativo, les exigen hacer una cuarentena en un establecimiento autorizado por el Gobierno.

“Ningún chofer está de acuerdo”, señaló.

“No es justa la decisión que se ha tomado, no estamos en contra de las medidas sanitarias, pero sí pedimos que nos dejen llegar a nuestras casas”, sostuvo.

Nievas ingresó con un PCR negativo el viernes a la provincia y de inmediato inició la cuarentena. Por esa razón se encadenó por más de cuatro horas en el Autódromo Rosendo Hernández.

Finalmente, desistió de la medida y pasó la noche en las instalaciones. El sábado por la mañana fue trasladado al Hotel Aiello.

El camionero hace tres meses que no ve a su familia: “Ahora me encierren 14 días, no es justo”.

Nieva debe permanecer una semana en aislamiento en el establecimiento. En el séptimo día, le tomarán otra muestra, pero el resultado se lo entregarán recién en 72 horas: “Son 11 días que debo estar encerrado”.