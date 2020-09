Distinguieron a dos policías por salvarle la vida a un niño de 9 años

Mario Escudero y Dahyana Araya Alcantaro recibieron un diploma de manos de funcionarios municipales.

Los efectivos policiales Mario Escudero y Dahyana Araya Alcantaro recibieron un reconocimiento de la Municipalidad por salvarle la vida a un niño de 9 años. Los protagonistas se mostraron emocionados por la repercusión que tuvo lo sucedido.

El episodio conmovió al intendente Maximiliano Frontera, quien decidió entregarles un diploma enmarcado, para que el recuerdo no solo permanezca en sus retinas. “Es un accionar digno de destacar, por eso cada vez que vean el cuadro colgado en la pared podrán rememorar la anécdota. Ya hemos hecho estas distinciones cuando la Policía nos ha sorprendido con estas conductas”, dijo el jefe comunal.

Asimismo, los integrantes de la fuerza de seguridad comentaron que cuando desde la institución informaron en su portal oficial el suceso y lo replicaron los medios de comunicación de la ciudad, recibieron innumerables llamados de felicitaciones de sus familiares y amigos.

“Nosotros en la carrera aprendimos primeros auxilios y uno nunca sabe cuándo necesitará aplicarlos. Gracias a Dios pudimos mantener la calma y actuar rápidamente y salvar a Gastón”, expresó Escudero. Mientras que Dahyana sostuvo: “Podría haber sido mi hijo, soy mamá de un pequeño de 4 años y cuando volví a casa y lo vi, recién ahí reaccioné sobre lo que habíamos vivido. Es una alegría poder decir que todo terminó bien”.

El hecho ocurrió el miércoles pasado a las 22:50, cuando Soledad Gómez pidió ayuda en la Comisaría Nº 30, del barrio Virgen de Pompeya, porque su hijo se había ahogado con la cena. Los policías pudieron realizarle maniobras de primeros auxilios para que el menor despida lo que obstruía su garganta y respire normalmente.

El fin de semana, la mujer y el niño fueron a visitar a sus héroes a la comisaría y a modo de agradecimiento les llevaron una caja de bombones. “Ese día ocurrió todo tan rápido que se me pasó la vida en un minuto. Estábamos festejando mi cumpleaños, con él, mis dos nenas y mi pareja, comíamos ravioles y le serví a Gastón la comida cortada en trozos chicos. Es un nene que tiene autismo y no habla, pero yo le entiendo. Vi que se había ahogado, le di gaseosa y no quiso tomarla, no podía tragar. Ahí lo llevé a la dependencia policial que tengo cerca para que nos llevaran al hospital. Pero cuando llegamos estaba morado y tiritaba, ya casi que no respiraba, y ahí fue cuando me lo salvaron”, contó con voz angustiada.

Una vez que lo trasladaron al Hospital “Suárez Rocha” del barrio Jardín del Sur y que estuvo en observación hasta la madrugada, regresó a su casa. “Esa noche no dormimos (haciendo referencia a ella y a Vicente, su pareja), no podíamos despegarnos de él, controlábamos que respirara bien mientras él dormía tranquilo”, recordó.

Desde ese día la atención hacia el menor es mayor, su familia toma más recaudos como darle alimentos muy pequeños y que solo beba agua en vez de gaseosas.

“Cuando Gastón vio a los que lo ayudaron les sonrió, estaba contento. Yo estoy muy agradecida. Mario y Dahyana se merecían el reconocimiento que les hicieron”, finalizó la mujer.