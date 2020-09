Alto Pencoso: le avisó a su abogado que querían arrestarlo y después desapareció

Se trata de un trabajador de Inclusión Social, a quien familiares y amigos no han podido contactar hace cinco días. Por el caso se presentó un habeas corpus.

La última vez que el abogado Andrés Fernández recibió un mensaje de Osvaldo Maldonado (su cliente) fue para informarle que policías de la localidad querían detenerlo. Después de eso, nadie sabe dónde está.

Fernández dio detalles de una desaparición que por estas horas es un misterio.

Explicó que “ante la duda” y la comunicación de que su cliente iba a ser detenido presentó un habeas corpus.

Osvaldo Maldonado es oriundo de la ciudad de San Luis y cumple sus funciones en el Arco de Desaguadero (es beneficiario del Plan de Inclusión Social). Por esto, alquilaba una habitación a dos kilómetros de la localidad de Alto Pencoso, junto a otros compañeros.

De acuerdo con los antecedentes que ofreció el abogado, el pasado 18 de septiembre la Policía allanó esa propiedad.

Maldonado carga con una denuncia por violencia de género por parte de su ex pareja, y por ese motivo tenía una orden de restricción perimetral de 2000 metros.

“El número del expediente que brindó la propietaria de la vivienda no concuerda con la firma de la persona que realizó el allanamiento”, planteó Fernández como una de las dudas que giran, ahora, alrededor de la desaparición de Maldonado.

También aclaró que mientras los policías ingresaban al domicilio, Maldonado estaba trabajando.

“Doctor me andan buscando para detenerme”: fueron las últimas palabras que leyó el abogado de su cliente.

“No está en el pueblo, tampoco está detenido porque me comuniqué con la Comisaría y me indicaron que hasta el momento no tenían a nadie. También fui al juzgado y no hay ninguna orden de detención en su contra”, aseguró Fernández.

Aseguró que hay situaciones previas para asegurar que el personal policial de Alto Pencoso “actuó con hostigamiento”, no solo hacia su cliente sino con otras personas del pueblo: “Por esto se han presentado notas en Asuntos Internos (de la Policía). Mi cliente en su momento denunció penalmente a toda la guardia policial”.

“Espero que no vaya a ser un segundo caso Abel Ortiz. Deseo que aparezca y que todo sea un mal entendido. Después de tantos años de profesión es poco común que alguien desaparezca así”, dijo el abogado que este miércoles hará la denuncia de la desaparición en el Juzgado de Instrucción N°3. Se cumplirán cinco días sin noticias de Maldonado.