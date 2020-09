El dirigente mercedino de la UCR “Walter Ceballos” dio positivo para Coronavirus

El dirigente radical contó este miércoles en sus redes sociales que el resultado del PCR le dio positivo. Afirmó que tiene un cuadro febril leve y que se encuentra aislado en Villa Mercedes.

Walter Ceballos, el histórico dirigente de la Unión Cívica Radical que ocupó varios cargos nacionales y provinciales, confirmó que tiene coronavirus. Lo hizo este miércoles por la tarde a través de sus redes sociales.

Ceballos detalló que el sábado empezó a tener síntomas gripales y por eso decidió aislarse “en la planta alta de la casa contigua a mi domicilio familiar donde funciona mi estudio profesional en Villa Mercedes”. Mientras que el domingo, llamó al 107 para informar a las autoridades sanitarias, ya que el día anterior había tenido contacto estrecho en Justo Daract con personas que luego dieron positivo.

“Me encuentro bien, con un cuadro febril leve. No he presentado síntomas de pérdida de olfato o gusto, ni tampoco deficiencias respiratorias. Continuaré en aislamiento atravesando la enfermedad según lo dispongan las autoridades sanitarias que me han considerado ‘paciente sintomático leve’. Mi familia conviviente se encuentra bien, sin ningún tipo de síntomas y aislada preventivamente, cumpliendo con el protocolo vigente”, dijo en su posteo.

Y finalmente incentivó a la población que se cuide y se quede en su casa, salvo que necesite salir por cuestiones indispensables.