La defensa de Ariel Rosendo quiere evitar el penal y pidió una prisión domiciliaria

Dice que el senador no puede ir al Penal porque tiene el cuidado provisorio de su hija, que sigue vigente por 90 días.

Este miércoles a primera hora de la mañana, el abogado Gustavo Reviglio le solicitó al juez de instrucción Penal 2 de Villa Mercedes, Leandro Estrada, que le otorgue a su defendido, el senador Ariel Rosendo, la prisión domiciliaria. El pedido fue hecho ante la inminente detención y traslado a la Penitenciaría.

El principal fundamento que esgrimió es que el legislador tiene el cuidado provisorio de su hija de 12 años, que está vigente por 90 días más, según la disposición de una jueza de Violencia. La niña es fruto de la relación de Rosendo con Ivana Massimino, quien denunció al senador por violencia de género y es, junto al gremio Smata, una de las partes damnificadas en la causa por la que Rosendo fue procesado.

No obstante, según explicó una fuente judicial, ese planteo de la defensa no deja en suspenso la ejecución de la prisión preventiva. Es decir que, apenas el juez Estrada sea notificado por el Senado de la Provincia sobre el allanamiento de los fueros de Rosendo, de inmediato podrá ordenar el traslado a la cárcel del legislador, a quien procesó por “Robo doblemente calificado por ser en poblado y en banda”, “Desobediencia de una orden judicial” y “Violación de las medidas antipandémicas”.

Con la salvedad de que antes de comunicarle a la Policía la orden para que arreste al senador, Estrada deberá notificar a la jueza de Violencia, Lorena Báez, de que ejecutará la prisión preventiva del hombre a quien ella le concedió la guarda provisoria de la niña.

Luego, con el legislador cumpliendo el encarcelamiento preventivo, el magistrado le correrá vista a la fiscal Daniela Torres sobre el pedido de prisión domiciliaria y una vez que la representante del Ministerio Público Fiscal se expida, el juez resolverá si corresponde o no otorgarle ese beneficio.

La jueza de Violencia dispuso mantener la guarda de la niña el martes, el mismo día que la Cámara de Senadores resolvió, por unanimidad, quitarle los fueros al representante del Departamento Pedernera.

En la resolución, Báez ordena, entre otros puntos, mantener la restricción de acercamiento de Rosendo hacia Massimino e intima tanto al legislador y a la mujer a continuar con el tratamiento psicoterapéutico con el fin de “trabajar en sus dificultades personales y en la adquisición de las herramientas para la resolución de sus conflictos para vincularse”. También ordena a Rosendo que arbitre los medios para que su hija también haga terapia.

Para Reviglio, según la resolución de la jueza de Violencia, Massimino no está en condiciones de encargarse del cuidado de su hija; y por eso requirió la prisión domiciliaria. “La niña no solo no tiene a nadie en Villa Mercedes, sino que por la pandemia, es imposible que sus familiares más directos, los abuelos que viven en Buenos Aires, puedan viajar y ocuparse de ella”, comentó.