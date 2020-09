Marcelo Demarchi está recuperado y listo para donar plasma

El dirigente de Tilisarao que superó el coronavirus contó su experiencia con la enfermedad.

Marcelo Demarchi, el presidente de la Liga Futbolística y Deportiva del Valle del Conlara, se recuperó de la COVID-19. Recibió el alta hace 9 días y decidió, junto a su hijo de 16 años que también tuvo la enfermedad, donar plasma para ayudar a otros pacientes para que puedan salir adelante.

El dirigente de 60 años le contó a El Diario su periplo durante la enfermedad, con el fin de que todos tomen un poco de conciencia sobre este enemigo invisible.

“Mi mujer trabaja en el Hospital de Tilisarao y de 60 trabajadores se contagiaron 48. A través de ella nos contagiamos yo y mi hijo Diego, de 16 años, pero afortunadamente transitamos la enfermedad como asintomáticos. Solo durante un día y medio tuve mucho desgano, estuve tirado en la cama, pero afortunadamente no tuvimos otro sobresalto”.

“Emocionalmente fue un momento difícil: dos horas antes de que me entreguen el certificado que confirmaba que yo era positivo de coronavirus, mi hija que vive en Río Cuarto me avisó que estaba esperando un hijo, mi primer nieto. No tuve nunca miedo, pero pensé mucho en ese nieto, me preguntaba si lo iba a poder conocer, pero afortunadamente pude sobrepasar esta enfermedad”, relató Demarchi.

Sin embargo no son todas buenas noticias. Marcelo tiene un familiar internado y en estado delicado por la pandemia. “En estos momentos mi suegro está internado con coronavirus, tiene 81 años y está en Terapia Intensiva. Estamos rezando para que pueda salir y tenerlo con nosotros”.

Hace algunos meses, cuando El Diario se comunicó con Demarchi para conocer su postura sobre la posibilidad de que los equipos vuelvan a entrenar y hasta competir en los torneos domésticos, el dirigente le puso un manto de calma a sus declaraciones, alegando que no había que apurarse.

“Creo que no me equivoqué en ese momento. Más que respeto, hay que tener responsabilidad ante esta enfermedad. Aparte la nuestra es una liga que tiene una necesidad totalmente distinta a la de San Luis o Villa Mercedes, nosotros tenemos que recorrer todo el Valle”, cerró Marcelo, quien elevó una moción a los clubes para no competir hasta 2021.