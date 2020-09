Violento asalto en una heladería; golpearon con las armas a los empleados y los dejaron encerrados

Ocurrió la noche de este viernes, pasadas las 22:30, en la esquina con Esteban Adaro. Los ladrones fueron cuatro, varios de ellos armados.

En el video que registró el robo puede observarse cómo los empelados de una sucursal de la cadena de heladerías Grido cooperaron desde el primer momento; pero la violencia igual fue desmedida. La noche de este vienes, cuatro asaltantes, tres de ellos armados, se llevaron dinero, mercadería y dos teléfonos celulares de un local ubicado en la esquina de calles Justo Daract y Esteban Adaro de la capital. Antes, le dieron un culatazo a una de las víctimas y le provocaron un corte en la cabeza que precisó sutura.

Lucas Luna, el empleado que resultó herido, comentó que “éramos cinco: cuatro empleados mas el cadete que hace delivery. Entró un chico medio sospechoso y preguntó por una caja de bombones. Mi compañero le pidió el DNI por protocolo e hizo como que lo buscó en los bolsillo, y ahí vimos que entraron otros tres”. “Cuando mi compañero les dijo que podía entrar solo una persona sacaron el arma y nos gritaron que nos tiráramos todos al piso. En todo momento pidieron plata”, repasó el diálogo con El Diario.

Luna, que tiene 24 años, estaba acompañado por Emanuel Vallejos, de 21, Carlos Ponce, de 27, Maximiliano Zuleta, de 26, Luciano Padini, de la misma edad. “Yo tenía la billetera al lado de la caja pero plata no tenía, así que me llevaron el teléfono. A mi compañero le llevaron la billetera con los documentos y el sueldo”, dijo, y detalló que los asaltantes también se llevaron un teléfono móvil del comercio, cajas de helados y dos licuadoras que usan para hacer batidos.

“Estaba en el piso, boca abajo y uno me preguntó ‘¿que tienen atrás?’, que es la zona de la cámara de frio y el depósito. Me levanté para llevarlo y el otro, unos de los que tenía arma, me gritó ‘te dije que te tiraras al piso!!’, y me dio un culatazo” en el costado izquierdo de la cabeza, un corte profundo que requirió tres puntos de sutura.

“Me levanté como pude y fui al baño. Tenía toda la cara y la cabeza con sangre. Me encerré y seguía escuchando los gritos y ruidos de que revolvían todo”, recordó la víctima, que fue atendida por una ambulancia del Sempro.

Desde la oficina de Relaciones Policiales informaron que, Vallejos, con quien se entrevistaron, no pudo estimar qué cantidad de dinero había en la caja de la recaudación. Sí precisaron que los teléfonos son un Samsung J7 y un Core 2.

Las víctimas dijeron que los delincuentes salieron corriendo por Adaro hacia el oeste, aunque no pudieron ver en qué se movilizaban. Según trascendió, un testigo los habría visto abordar un Dodge.

Hace tres años que Luna trabaja con el mismo empleador, aunque hasta hace unos meses lo hacía el otro local, en la ciudad de La Punta. “Nunca me tocó vivir algo así. Fue algo horrible”, concluyó.