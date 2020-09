Aseguran que los corralones se están quedando sin stock y hay demoras en el ingreso de camiones

Albañiles e ingenieros aseguraron que en época de pandemia hay más demanda de trabajos.

La pandemia golpea a distintos sectores laborales, uno de ellos es la obra privada, ya que a pesar de tener mayor demanda, algunas construcciones quedaron estancadas por falta de materiales. Los corralones no cerraron sus puertas ni cuando regía el aislamiento social preventivo y obligatorio, eso provocó que las ventas no cesaran y ahora quedaron sin stock en varios productos.

“Hay mucho trabajo, sin embargo lamentablemente ya tuvimos que parar tres veces la obra que estamos haciendo porque el propietario había comprado todos los materiales cuando empezamos, pero, por ejemplo, cerró la fábrica de cemento y nosotros quedamos estancados. Tampoco conseguíamos vigas, las que pudimos comprar son más grandes y nos demoramos para cortarlas y adaptarlas a la medida que necesitábamos, eso nos genera mucho más trabajo, aunque era la única opción para poder avanzar”, explicó Joaquín Quevedo, encargado de una obra. Además, explicó que para respetar el protocolo sugerido para la prevención de la proliferación de coronavirus, todos usan tapabocas. “La edificación más grande que estamos haciendo es de doscientos metro cuadrados, y somos cuatro obreros en total, tenemos espacio suficiente, aunque hay cosas específicas que tenemos que hacer y no podemos espaciarnos. La albañilería no es como una oficina que separás los escritorios y listo, a veces tenés que sujetar una escalera, o tu compañero tiene que atar una viga en una medida precisa y esas cosas no pueden variar”, aseguró.

El ingeniero Mario Pérez, que coordina siete obras, reveló: “Hay faltante, pero también hay especulación de los precios, no están vendiendo el hierro esperando a ver qué pasa con el dólar, una de las distribuidoras más grandes que hay en la ciudad cerró por vacaciones porque no pueden comercializar. Ya sabemos que los precios variarán y la barra por ejemplo aumentará más de un 100%”, auguró.

Los referentes de la construcción sostuvieron que la gente tiene una gran necesidad de trabajar. “A veces piden por favor que no paremos, pero es algo ajeno a nosotros. De todas las obras particulares que tengo en desarrollo, tuve que suspender algunas porque no conseguimos los materiales. Todo esto es más lerdo porque hasta que ingresen los camiones, que vayan a la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y después puedan ir hasta el corralón, puede pasar mucho tiempo”, agregó el ingeniero.

Las condiciones en las que están estos comercios también repercuten en la construcción. Porque deben presupuestar su trabajo antes de comenzar cualquier obra nueva. “Hay mucha variación en los costos, uno puede hacer un estimativo”, dijo Quevedo.

Otra opción es conseguir los materiales a valor dólar. “Pero a la gente normalmente eso no le gusta y mucho menos ahora que hay mucha inestabilidad. O nos demoramos en presentar los detalles del trabajo o calculamos los números por el último precio que tuvieron”, acotó Pérez. También remarcó que con su empresa contratan a obreros de distintos gremios y que desde el inicio de la pandemia los han dividido según el rubro. “Primero entran los albañiles, cuando ellos terminan lo hacen los plomeros, después los electricistas y así. Es la forma más adecuada que encontramos para que no haya aglomeración”, finalizó.

El permanecer en los domicilios, el incremento del home office, las clases virtuales son algunos de los factores que hicieron que muchas familias inviertan ese dinero que no gastaron en uniformes, ni útiles escolares o en combustible, porque el auto no se usa mucho, para poder hacer arreglos en sus casas como reparaciones de cañerías, combatir la humedad de algún techo, ampliaciones, instalación de rejas, entre otros, son los pedidos más frecuentes que reciben los particulares y las empresas constructoras.