Villa Mercedes: el Municipio, los taxis y remises rechazan la llegada de los Uber

Ante la posible implementación del servicio, dijeron que es una competencia desleal.

El Municipio y las asociaciones que representan a taxis y remises se unieron para manifestar su rechazo al posible ingreso de la plataforma Uber a Villa Mercedes. Ante las denuncias que recibieron funcionarios y algunas encuestas telefónicas que les realizaron a los conductores, la Comuna, los trabajadores y el edil Pablo Muract, quien es el presidente de la comisión de Movilidad Urbana, presentaron un proyecto de declaración al Concejo Deliberante en el que expresaron la preocupación, porque consideran que sería una competencia desleal y afectaría la estabilidad de sus fuentes laborales.

“Hace un par de semanas recibimos reclamos de que en algunos barrios estaban publicando autos ilegales, ofrecían viajes y se presentaban como Uber. Mediante esto, vimos la necesidad de garantizar el trabajo genuino a nuestro transporte semipúblico que hoy se ve afectado por esta crisis sanitaria mundial. Nosotros necesitamos que no ingresen estos famosos autos truchos”, expresó Fernando Revello, subsecretario municipal de Transporte.

En Villa Mercedes hay aproximadamente 500 remises y 200 taxis en funcionamiento. Como en promedio trabajan tres choferes por unidad, estiman que son casi dos mil familias las que se sustentan de la actividad.

Hace un par de semanas recibimos reclamos de que en unos barrios estaban publicando autos truchos e ilegales (Fernando Revello)

“Eso está perfectamente regulado y hay personas que prestan el servicio encuadrado en esa normativa y que además tributan. Frente a este escenario, la instalación de la empresa constituiría una violación a la ordenanza establecida. Por eso, nos oponemos desde el principio a que Uber se ubique acá. Pero como aún no lo hizo, no podemos prohibir algo que todavía no existe, pero sí podemos formar acciones para exponer claramente el contexto y decirles que no está permitida esta aplicación”, sostuvo el concejal.

El escrito está conformado por cinco artículos: en el primero, declara la preocupación ante la posibilidad del arribo de un servicio que incumpla las reglas. En el segundo, ratifica y aclara que la prestación para la movilidad de personas en la ciudad solo puede efectuarse en el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos; esto incluye a los ya mencionados y agrega a los escolares y los del traslado de operarios fabriles. En un tercer ítem explica que los taxis y remises pueden incluir nuevas herramientas para modernizar su actividad. En el cuarto expresa el repudio a las empresas que por sistemas tecnológicos “precarizan el empleo local y provocan una competencia desleal”. Y en el último punto reafirma el compromiso por la legalidad, el bienestar y la seguridad de las personas que utilizan el transporte.

Nosotros pagamos nuestros impuestos como corresponde y si toman esos autos arriesgan su vida (Maro Bustos)

“Estamos muy agradecidos por la ayuda que nos está brindando el Municipio. Estamos muy mal económicamente por la pandemia. Hace más de cuarenta años que tengo este oficio y nunca vi algo así. Esperemos que haya solución, tenemos que aguantar”, dijo Héctor Rosales, representante de taxistas.

Por su parte, Mario Bustos, referente de los remiseros, sostuvo: “Me gustaría decirle a la comunidad y que entienda que nosotros pagamos nuestros impuestos como corresponde y si toman esos vehículos que no abonan nada ni tienen nada en regla, están arriesgando su vida por ahorrar veinte o treinta pesos y creo que no vale la pena; un ser humano no tiene precio”, afirmó.