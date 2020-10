Afirman que falta mercadería a raíz de los cortes en las rutas

Los sectores más afectados son los de los productos esenciales y las expendedoras de combustible.

No ha ingresado verdura y también hay problemas con otro tipo de mercadería. Estuve en un mayorista de la ciudad y me informaron que si no entran los camiones, la semana próxima ellos tendrán desabastecimiento. El inconveniente se da pronunciadamente con la verdura; esto nos produce un montón de dificultades, los comerciantes tenemos parados los camiones en distintos lugares limítrofes”, expresó el referente local de la Federación de Almaceneros de la República Argentina, Ángel Soria.

Los cortes de ruta que llevan adelante productores autoconvocados de provincias vecinas en los distintos puestos limítrofes de la provincia tuvieron un impacto en diferentes sectores comerciales, particularmente en aquellos que se dedican a la venta de productos esenciales.

Si bien el Gobierno de San Luis ha flexibilizado los protocolos de ingreso, los manifestantes mantienen las medidas de fuerza. El Juzgado Federal 3 de Mendoza ordenó el desbloqueo de la ruta 7, pero sigue la protesta de los productores, quienes ocupan media calzada.

“Estamos sin combustible, en nuestro caso desde el jueves a las 22. Lo que corresponde a Axion y Shell está todo desabastecido; de hecho, los camiones tienen la orden de regresar. Veníamos golpeados por todo el contexto y ahora se nos suma esto, justo cuando hay que pagar sueldos y otros conceptos. Es una situación catastrófica”, sostuvo el presidente de la Cámara de Expendedores de San Luis, José Gianello.

Explicó que algunas estaciones de servicio, como las de YPF, reciben productos pero no alcanzarán a suplir todo el consumo. Estima que alrededor de diez expendedoras atraviesan dificultades.

José Vergara, quien se dedica a la venta de verduras, indicó que queda poca mercadería, ya que la interrupción de las entregas se advierte desde el martes, cuando iniciaron los cortes. Sostuvo que sus pares están preocupados, en particular por las dificultades económicas que surgieron a partir de la pandemia, a raíz de la cual calculan han sufrido pérdidas de cerca del 50%.

En el caso de la carne ocurre algo similar. Si bien un gran número de productos se consigue a nivel local, otros como el pollo, por ejemplo, se compran en otras provincias. “Lo que viene de afuera está totalmente trabado, desde el martes no ingresa, van a desabastecer a la provincia. Pero esto no termina acá, San Luis es un punto estratégico por su ubicación geográfica, es paso hacia otras regiones, entonces también se les puede complicar a otros lugares. El tema es que hay mercadería perecedera, no es un hierro que se puede tener meses guardado”, indicó el gerente de La Granja San Luis, Sebastián Rivas.

Otro sector en alerta es el de las farmacias. Las que adquieren productos en droguerías de Villa Mercedes y San Luis no tienen inconvenientes, pero las que compran en Mendoza ayer no recibieron los pedidos. El presidente del Colegio de Farmacéuticos, José Luis Rodríguez, graficó que las dificultades se presentan con las entregas que llegan a través de un correo privado y con los productos que les envían desde otras provincias como Santa Fe y Córdoba, aunque en menor medida. “Lo otro preocupante son los remedios oncológicos de PAMI que mandan desde Buenos Aires. Esperemos que se solucione a la brevedad, lo más rápido posible”, dijo.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de San Luis, Jorge Moyano, afirmó que aunque el desabastecimiento de los productos esenciales es el más sensible, no queda exento el resto de los rubros locales, especialmente los relacionados a las Pymes.

“La situación económica es muy difícil, el cumplimiento de las medidas genera un consumo que hay que cuidar de forma permanente, y más aún en productos de tanta vulnerabilidad; además, nos encontramos en una época en la que varios preparan todo lo relacionado con el Día de la Madre, pero los bloqueos complican esos planes”, indicó.