Spinuzza aseguró que “no es prioridad” para el Gobierno comprar un avión hidrante

La secretaria de Medio Ambiente y Parques dijo que cuando se requieren aeronaves “se piden a la Nación”. Estimó que se quemaron 35 mil hectáreas en las últimas semanas.

“No es que un avión no sea una inversión útil, sino que no es prioritaria porque al momento que se necesita uno el Plan Nacional de Manejo del Fuego siempre facilitan algunos. Ninguna provincia tiene, excepto Córdoba, que está incendiada hace más días que San Luis. No es una solución tener una flota para apagar el fuego, es una cuestión cultural”, expuso esta mañana Natalia Spinuzza en declaraciones a distintas radios.

La funcionaria dijo que las aeronaves son “una herramienta” más al momento de combatir incendios, “a veces útiles y otras no tanto, dependen de las condiciones climáticas”.

En ese sentido, la funcionaria ratificó la postura que tiene el Gobierno frente a los incendios: “Al momento que se necesitan, se les pide a la Nación”.

“Para evitar los incendios la única manera es que la sociedad tome conciencia del daño que se genera y que el fuego no es una herramienta de manejo”, sostuvo.

“Los incendios se inician siempre con fines financieros”

“Como dijo el ministro (de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, Juan Cabandié), la mayoría de estos incendios son intencionales, pasa que es muy difícil poder dar con la persona que los inicia”, dijo Spinuzza que no estuvo durante la actividad del funcionario nacional en San Luis el domingo.

La funcionaria señaló que los incendios se inician “siempre con fines financieros, especulativos, inmobiliarios; el fuego lamentablemente lo utilizan como herramienta de manejo para poder dar lugar a un loteo o cualquier actividad en un suelo no apto para ese fin”.

Si bien todavía no han podido establecer la dimensión del daño ocasionado por el fuego, estiman que se han quemado más de 35 mil hectáreas en los últimos días.

Asimismo, la funcionaria indicó que los focos estaban “controlados”, y que solo había reinicios: “Está trabajando personal para terminar de apagarlos y empezar a hacer la guarda de cenizas”.

“El Gobierno satisface todas las necesidades que tienen los bomberos”

Mencionó que en los incendios trabajaron más de mil bomberos entre voluntarios y oficiales de la Policía: “Los focos han sido varios, dispersos, de gran magnitud y muchos de ellos en zonas de difícil acceso”.

“Seguimos insistiendo con la prevención para evitarlos, pero a pesar de que no logramos lamentablemente los resultados esperados, es la única manera de que no se produzcan”.

Por otro lado, la funcionaria afirmó que “el Gobierno de la provincia se hace cargo y satisface todas las necesidades que tienen los bomberos en cada uno de estos sucesos”