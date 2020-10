Comerciantes de Villa Mercedes preocupados por las posibles restricciones en el sector

Consideran que el Gobierno tendría que “extremar otras medidas” debido a que el cierre provocaría “un perjuicio muy grande”.

El decreto donde la Nación establece que el departamento Pedernera vuelve al aislamiento social, preventivo y obligatorio provocó preocupación en los comerciantes de Villa Mercedes y también incertidumbre por las medidas que adoptará el Gobierno provincial.

“Estamos a la expectativa de qué va a cambiar. Somos de la idea de que hay que extremar otras medidas y no cerrar los negocios. No estamos de acuerdo con la fase 1 en el sector, no creemos que esté ahí la solución”, sostuvo el secretario de la Cámara de Comercio en la localidad, Darío Sánchez.

En declaraciones contó que desde esta mañana han estado dialogando con los trabajadores del sector y viendo la posibilidad de reunirse con autoridades de la Municipalidad.

En este sentido, advirtió que la implementación de restricciones “sería un perjuicio muy grande” teniendo en cuenta el escenario económico que atraviesan.

“Tiene que perdurar la sensatez en las autoridades. El sector viene muy perjudicado”, afirmó.

Asimismo, tuvo en cuenta que muchos negocios han realizado una inversión por el Día de la Madre: “Habría que tenerlo muy en cuenta y ver de qué forma trabajamos para garantizar que se pueda trabajar con todos los recaudos”.

“Venimos cumpliendo a rajatabla todos los protocolos. Por eso consideramos que el comercio no es un causal de riesgo”, aseveró.

Villa Mercedes es la localidad que más casos de Covid-19 ha registrado desde el comienzo de la pandemia (1145). La curva de contagios se elevó durante el último mes, donde también se declaró la circulación comunitaria del virus.

Sánchez mencionó que han realizado un relevamiento en la localidad y en los últimos dos años cerraron entre 95 y 100 locales que estaban en el caso céntrico. Si toman toda la ciudad, estiman que son unos 200.

A raíz de eso, insistió en que no están de acuerdo con que el retorno a la fase 1 involucre a los comerciantes e indicó que “ha circulado el tema de hacer marcha y el estado de alerta”.

“Sin embargo estamos apostando a poder dialogar en las próximas horas”, aclaró.

En este contexto, la Cámara de Villa Mercedes emitió un comunicado en donde hacen énfasis en que los comercios “deben permanecer abiertos en esta nueva etapa de la pandemia”.