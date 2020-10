El Gobierno afirma que “no habrá cambios” luego del banderazo de protesta

En la Casa Rosada dijeron que el presidente Alberto Fernández no se plantea modificar la política sanitaria y apuntaron contra los opositores que promovieron la marcha.

Por qué deberíamos cambiar? ¿Cuál es el reclamo?”, respondía a modo de desafío el ocupante de un despacho clave de la Casa Rosada. En el día después del masivo banderazo de protesta en todo el país, desde el gobierno de Alberto Fernández aseguran que “no habrá cambios” en la política sanitaria relacionada con el coronavirus, y que la relación con la oposición seguirá como hasta ahora, cerca de “los que gobiernan” y lejos de los sectores de la “línea dura”, en la que incluyen al expresidente Mauricio Macri y a la que acusan de “promover la irracionalidad” en la calle.

En una mañana en la que distintos dirigentes del Gobierno recibieron a referentes de provincias opositoras (el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez, se reúne este mediodía con el ministro del Interior, Eduardo De Pedro, que un rato antes había recibido al jefe de gabinete porteño, Felipe Miguel), desde la Casa Rosada relativizaban la masividad de la manifestación, la séptima contra el Gobierno en lo que va de su mandato. “Se veía mucha gente, no está claro si son los mismos de siempre o no”, evaluaban desde otro despacho, donde ironizaban con la “cuota mensual de marchas, que se cumple a rajatabla a pesar de que dicen que son espontáneas”.

Ponen el énfasis, como lo expresara el jefe de gabinete Santiago Cafiero, en el “ala dura” de Pro y en su titular, Patricia Bullrich, que convocó y participó de la concentración en el Obelisco. “Esa no es toda la gente. Hay un conjunto de argentinos que se manifestaron, pero no son todos”, afirmó Cafiero a distintas emisoras hoy. Y dijo que la protesta “fue fogoneada por los principales dirigentes de Juntos por el Cambio”, aunque fuera de micrófono los funcionarios rescatan a los gobernadores e intendentes de JxC que no convocaron a manifestarse. “Lo que pudo haber sido espontáneo está desvirtuado”, coincidió otro vocero del oficialismo, aunque admitió que además de simpatizantes de Juntos por el Cambio confluyeron “reclamos de otros sectores” en las plazas del país.

Lejos de reconocer las desventajas de la “cuarentena eterna” que critica la oposición, en el Gobierno afirman que la política frente a la pandemia fue relativamente exitosa. “La economía funciona, no hubo desabastecimiento ni marchas masivas, y no estalló nada”, afirmaron cerca del Presidente. Agregaron que “la recaudación de este mes fue mejor que la de septiembre pasado”, cuando gobernaba Cambiemos, y subrayaron que la unidad del espacio está garantizada.

“Quienes auspician protestas sin ninguna consigna clara, inespecíficas, frente a las residencias del Presidente y la vicepresidenta [Cristina Kirchner], aunque invoquen el nombre de la República, lo que hacen, en realidad, es convocar a desestabilizar la democracia”, afirmó la ministra de Hábitat, María Eugenia Bielsa, a radio Futurock. “No vamos a permitir que los que nos dejaron un país quebrado nos expliquen cómo vamos a salir de esta crisis”, agregó su par de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, en referencia directa a la aparición televisiva de Macri.

“Unidad, vacuna y recuperación económica. Con esas tres patas ganamos el año que viene”, se entusiasmaban cerca de un ministro clave. ¿Y el dólar sin control? “Está en la agenda, claro, es un tema molesto, pero se está trabajando para resolverlo. Las prioridades de la gente hoy son no enfermarse ni perder el trabajo”, acotó otro funcionario sobre la preocupante escasez de la divisa norteamericana, cuya cotización fue seguida de cerca hoy en Balcarce 50 y el Ministerio de Economía.

“No cambia nada. Seguimos trabajando”, afirmó otro vocero, que puso como ejemplo el acto de Fernández junto al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la refinería Raízen de Dock Sud, de la que saldrán inversiones por US$ 700 millones en los próximos tres años.