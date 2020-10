Por el paro de camioneros en la provincia “hay faltantes de frutas y verduras”

Desde el sector señalaron este viernes que ciertos productos comenzaron a faltar y que, si en los próximos días el conflicto persiste, cerrarían temporalmente por el desabastecimiento. Muchos locales se están quedando sin tomate.

Como consecuencia del paro de camioneros que se mantiene desde este jueves en los diferentes puestos limítrofes de la provincia, podría sentirse el desabastecimiento en las próximas horas. Por lo menos así alertaron los verduleros de la capital: comenzó a faltar la mercadería.

Por la medida, no dejan ingresar a San Luis los camiones que traigan provisiones, por ejemplo los alimentos de cualquier tipo. El conflicto, que hoy cumplió su segundo día, está estancado y el sábado seguirán los cortes.

El principal punto donde hacen hincapié los dueños de verdulerías es que, en el caso de hacer una compra en Mendoza, la carga quedaría frenada en el ingreso y perderían toda la fruta y la verdura.

“La única opción que tenemos es no cargar porque no nos dejan pasar el camión. Un colega, en el anterior corte estuvo cuatro o cinco días con un camión en la ruta. Una mercadería que estaba fresca, que puede aguantar medianamente bien, se perdió”, sostuvo Claudio Barrozo, del negocio Fruta Show.

Según contó, la última descarga que hizo fue el martes y que al día de hoy ya comenzó a quedarse sin productos: “Lo que más tengo es papa, me quedó naranja, zapallo, aunque poco. Empezamos a tener faltantes, lechuga ya no hay, por ejemplo, tomate solo queda en la góndola, si me preguntás por tres cajones de tomate, te digo que no tengo”.

“Si nos quedamos sin verdura vamos a cerrar momentáneamente o ¿qué podemos hacer? limpiar el negocio, nada más. Los distribuidores te dicen yo te cargo el camión, pero no me hago responsable de lo que pase y vos tenés que pagar las pérdidas, que por cierto es un dineral”, agregó.