Una periodista de Villa Mercedes denunció maltrato y acoso por parte de camioneros

La trabajadora de Canal 13 y FM Latina afirmó que recibió agresiones verbales por parte de choferes y de familiares cuando intentaba mostrar lo que ocurría en el corte de ruta ubicado en Justo Daract que finalmente fue levantado por la Justicia Federal.

A través de una transmisión en vivo, la periodista de Villa Mercedes denunció que, a la hora de hacer una cobertura, recibió insultos y maltratos de camioneros que se encontraban en la zona.

“Fue una mañana complicada, nos pasó de todo. Nunca pasamos tanto calor y apuro por las cosas que nos dijeron”, sostuvo.

Según relató, la intención tanto de ella como la de su equipo, era mostrar lo que sucedía con el conflicto y el reclamo de los transportistas para su radio FM Latina.

“No solamente me dijeron las cosas malas como ‘a vos te manda tal’, ‘te paga tal’, sino las ordinarieces que me tuve que tragar. Algunos camioneros fueron muy respetuosos, otros no, me dijeron de todo, mujeres de ellos me dijeron cualquier cosa, otros me dijeron cosas ordinarias y sexuales que nunca escuché en mi vida, de muy mal gusto”, manifestó en un video de poco más de cinco minutos publicado en su perfil de Facebook.

También consideró que recibió los agravios por su condición de mujer. “Venimos como periodistas a cumplir una tarea y no le faltamos el respeto a nadie”, agregó Escudero que también es corresponsal de Canal 13.

Por otro lado, dijo entender que “hace mucho tiempo no ven a la familia” pero que también ella no ve a la suya hace ocho meses.

“No salgo a maltratar o insultar a alguien, también tenemos familias los periodistas como así los médicos, los policías, los enfermeros, todos tenemos a alguien a quien ver”, indicó.

El Diario de San Luis se solidarizan con Vanesa Escudero y repudian las agresiones.