Continúa el combate contra el fuego en las Sierras Centrales

El incendio forestal ubicado en Villa de la Quebrada mantiene ocupados a los bomberos y brigadistas, preocupados porque se salen de control los contrafuegos hechos por los vecinos.

El foco activo en la zona de Villa de la Quebrada mantiene ocupados a los bomberos y brigadistas que combaten el incendio en ese cordón serrano, originado en las Sierras Marianas el viernes.

Los profesionales también están preocupados porque además del ejercicio propio de los bomberos, algunos vecinos accedieron a la zona y prendieron un contrafuego que se les volvió en contra.

“Coordinamos una estrategia para poder pararlo antes que llegue a las viviendas… pero no resultó”, comentó el jefe de Bomberos, Rafael Godoy, trabajando en el lugar. Lo que inquieta al rescatista es que hubo una iniciativa de los lugareños que no salió como lo habían imaginado. “Algunos civiles prendieron un contrafuego hacia arriba y se vino para acá, así que ahora vamos a replantear la estrategia de defender y cuidar los domicilios”, aseguró el profesional, quien pidió más concientización ante la lucha contra el fuego, de quienes no tienen experiencia.

“Hay que pedirle a la gente que no prenda fuegos así, porque evidentemente sale mal y nos pone en peligro a nosotros y a ellos mismos”, resaltó Godoy.

Los profesionales abocados a estas tareas comprenden a instituciones como San Luis Solidario, Vialidad Provincial, Bomberos de la Policía y a voluntarios de diferentes reparticiones, como Villa de la Quebrada, Potrero de los Funes, El Trapiche, Merlo, Carpintería, Los Manantiales, y personal de varios ministerios y municipios.