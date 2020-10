Prisión preventiva para el hombre acusado de abusar y privar de la libertad a su pareja

Después de ser indagado el viernes pasado, la Justicia resolvió trasladar al detenido al Servicio Penitenciario Provincial.

La jueza Penal 3, Virginia Palacios, resolvió este domingo convertir en prisión preventiva la detención de un hombre de 47 años imputado por el delito de privación ilegitima de la libertad de su esposa, con lesiones agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, abuso sexual con acceso carnal e infracción a la Ley 26.485.

El viernes a la noche, cuando tuvo la posibilidad de defenderse, J.D.G. sostuvo, por un lado, que jamás tuvo relaciones no consentidas con su pareja. Cuando le preguntaron a qué le adjudica las lesiones que ella presenta —y que fueron constatadas por un médico del Poder Judicial esta semana, cuando hizo la denuncia— aseguró que no tiene nada que ver con ellas. Refirió que en situaciones de intimidad, a modo de juego, quizá le daba unos “chirlitos”, pero que no le ha pegado. Se ha constatado que la denunciante presenta hematomas en el cuero cabelludo, en el labio superior, en la mama izquierda y en ambos muslos. Ella ha indicado que prácticamente de forma continua en los 23 años de relación ha sufrido maltratos físicos y psicológicos, humillaciones y control por parte de J.D.G.

El imputado y la denunciante tienen dos hijas, una de 15 y otra de 8 años, y un niño de 6. De lo expuesto por ella en la denuncia surge que a lo largo de toda la vida en pareja ha padecido maltratos físico y psicológico, constantes humillaciones e insultos y violencias económica y sexual.

El hombre, quien fue detenido el jueves pasado en Potrero de los Funes, permanecerá en el Servicio Penitenciario Provincial.