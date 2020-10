La NASA confirmó que hay agua helada en la Luna

Dos trabajos apuntan a que existen reservas de hielo, lo que podría ser clave para futuras misiones tripuladas.

Dos trabajos realizados por la NASA indican que hay agua en la Luna. El primero fue durante el vuelo de un Boeing 747 a 13.000 metros de altura, realizado el 31 de agosto de 2018. A esa distancia es posible observar el espacio con una claridad imposible para telescopios terrestres, debido a las perturbaciones de la atmósfera. Durante estos dos años de análisis, las observaciones tomadas se publicaron este lunes en Nature Astronomy y confirman de forma inequívoca que hay agua en la Luna. Otro estudio muestra que el agua puede acumularse en unos 40.000 kilómetros cuadrados del satélite.

Nuestro observatorio @SOFIATelescope ha detectado por primera vez agua en el lado de la Luna iluminado por el Sol. Esto indica que el agua podría estar distribuida por toda la superficie lunar, no solo en lugares fríos y en la sombra.

Estos datos resultan importantes para las futuras misiones tripuladas al satélite, que comenzarán en cuatro años con la Misión Artemisa, que marcará otro hito: la llegada de la primera mujer a la superficie lunar.

Tanto en el polo norte del planeta -que podría atesorar 600 millones de toneladas de este recurso esencial- como en el polo sur habría agua helada, aunque los resultados no son concluyentes: la luz infrarroja reflejada no permite saber si es agua (H2O) o grupos de hidroxilo (OH).

Los responsables de este trabajo explicaron que el telescopio SOFIA de la NASA a bordo del avión captó luz infrarroja en una longitud de onda que solo puede emitir el agua. No hay ningún otro material en la Luna que pudiera dar esa misma señal.

El telescopio se apuntó al cráter Clavius, un boquete de más de 200 kilómetros de diámetro al sur de la Luna.

Liderados por la planetóloga de la Universidad de Hawái e investigadora de la NASA, Casey Honniball, los responsables del descubrimiento señalaron que la abundancia de agua en este cráter es de 200 microgramos por cada gramo de tierra lunar.

Un microgramo es una millonésima parte de un gramo, lo cual significa que para extraer un litro de agua en la Luna, los astronautas deberían juntar cinco toneladas de suelo, explicó Jorge Pla-García, un investigador del Centro de Astrobiología, en Madrid, en declaraciones al diario El País. “Aunque pueda parecer poco, hay que recordar que llevar un kilo de material a la Luna cuesta un millón de dólares. Hay que tener en cuenta que esta estimación es un límite inferior y además se trata de una estimación preliminar, pero incluso en este caso la explotación del agua a estas cantidades sería rentable para las futuras misiones porque traerla de la Tierra sería mucho más caro”, resaltó.

Según este estudio, el agua del cráter Clavius no está en grandes superficies de hielo puro, sino en pequeños depósitos acumulados entre la tierra o atrapados en cristales producidos por pequeños impactos de asteroides.

“La sonda Chandrayaan-1 ya detectó hielo de agua en los polos lunares en zonas no iluminadas por el Sol. Ahora presentamos pruebas concluyentes de que hay moléculas de agua también en las zonas iluminadas”, explicó Casey Honniball, coautora del estudio.

Su equipo piensa que las moléculas de agua se formaron al impactar pequeños meteoritos y reaccionar con el OH para formar agua. Las moléculas estarían atrapadas en esos cristales y para sacarla habría que fundirlos.

Durante mucho tiempo se creyó que la Luna era un astro muy árido pero en 2008 unos investigadores descubrieron moléculas de agua en el interior de magma traído por astronautas de las misiones Apolo.

Infografía NASA

Un segundo estudio publicado este lunes en la misma revista, se centra en los lugares a los que nunca llega la luz del Sol, llamadas “trampas frías”, que es cualquier punto de la Luna donde la temperatura es de menos de 163 grados bajo cero. Con temperaturas de unos 243 grados bajo cero, algunas de estas trampas son los lugares más fríos del sistema solar. “En estos depósitos el agua helada se comporta como una roca y permanece estable durante miles de millones de años”, comentó Paul Hayne, investigador de la Universidad de Colorado.

El equipo de Hayne analizó los datos de la sonda lunar LRO de la NASA para calcular cuántas trampas frías hay en el satélite.

Los cálculos muestran que los depósitos fríos de la Luna ocupan unos 40.000 kilómetros cuadrados. Los más abundantes son las micro-trampas, depósitos de algunos centímetros que se acumulan en torno a los dos polos de la Luna.

“No sabemos cuánto grosor tiene el hielo en estos depósitos, pero si hacemos una estimación razonable vemos que solo las micro-trampas albergarían unos 1.000 millones de litros de agua”, dijo Hayne.

Los investigadores resaltaron que el agua de la Luna es exactamente como la de la Tierra y se podría beber, aunque antes habría que filtrarla, pues puede contener mercurio y otros contaminantes. “Serían necesarias nuevas tecnologías para extraer esta agua. Podemos pensar en tractores robóticos que aren la superficie y extraigan el agua de los pequeños depósitos. Esto es algo muy distinto que tener que extraer el hielo de grandes cráteres en sombra perpetua y a kilómetros de profundidad”, comentó Hayne.

La NASA anunció que a partir de 2024 quiere enviar astronautas al polo sur de la Luna y realizan diseños de futuras bases lunares con grandes paneles solares que permitan iluminar el interior de los cráteres en sombra y extraer el agua acumulada allí.

“Son muy buenas noticias”, explicó el coordinador de exploración humana y robótica de la Agencia Espacial Europea, Didier Schmitt. Esta agencia colabora con la NASA y otros países para construir una estación espacial en la Luna y proyectan establecer bases permanentes en la superficie.

“En teoría el oxígeno y el hidrógeno que contiene el agua se pueden separar para fabricar combustible para cohetes con los que se podría viajar de la Luna a Marte, pero es importante no dejarnos llevar por el optimismo y tener en cuenta que aún quedan muchos pasos intermedios que dar antes de poder siquiera comenzar a poner estos planes en marcha”, advirtió Schmitt.

