Ciudad de San Luis: “en un mes, el consumo de carne cayó hasta un 40%”

Así lo demuestra un sondeo por los locales de la capital puntana. Algunos comerciantes aseguran que la merma en la venta se debe a la inflación y el aumento paulatino en el precio de los cortes de carne.

Antes de ir a la carnicería los puntanos lo piensan dos veces, y la falta de consumo se nota en algunos locales. El Diario realizó un sondeo por comercios de la capital provincial y comprobó que en el último mes las ventas cayeron hasta un 40 por ciento. En los locales del rubro aseguran que se debe a la inflación, un incremento paulatino en el valor de los cortes y a la falta de poder adquisitivo.

El propietario de un comercio ubicado en 9 de Julio al 600, Gustavo Calabrese, dijo que en los últimos meses la gente cuida más el bolsillo que antes y que llevan lo necesario para consumir en el día. Además, señaló que tratan de tener ofertas para mantener a sus clientes y tratar de ganar algunos nuevos. En su local el consumo de carne bajó un 40 por ciento.

Calabrese precisó que los cortes con más demanda son los más económicos, como la molida común que el kilo ronda los 280 pesos, lo mismo que cuesta uno de asado surtido, mientras que el de costillas está en 400 pesos. “Ayer vino el proveedor y me dijo que los precios subieron, pero no los trasladamos porque sino no vendemos nada”, dijo.

La misma situación se repite en un negocio ubicado en 9 de Julio al 500. Su encargado, Enrique Di Genaro, manifestó que las ventas en su caso bajaron un 30 por ciento y destacó que desde hace un tiempo absorben costos, pero que los servicios como la luz y el gas siguen en aumento, al igual que el combustible. Además precisó que por los últimos cortes de ruta estuvieron hasta tres días sin recibir mercadería.

Aseguran que el bajón en la demanda es por los repetidos aumentos en el precio de los cortes.

Uno de los alimentos que sufrió aumentos significativos este mes fue el cerdo, con un ajuste del 35 por ciento. El encargado manifestó que esto refleja que hay una mayor demanda.

“A medida que transcurren los meses se vende menos”, dijo preocupado Pablo Félix, encargado de un local ubicado en Lavalle, entre Colón y Rivadavia. Destacó que en su comercio la demanda en octubre bajó un 25 por ciento.

“La gente consume menos carne vacuna y busca muchas promociones”, precisó Félix, y detalló que los combos que más salida tienen son el de 1 kilo de molida, más 1 de pata muslo y 1 de milanesas, por 660 pesos.

Resaltó que desde marzo la carne subió un 50 por ciento, y que el último aumento fue el martes, pero que se trató de un monto menor. Coincidió en que todas las semanas el cerdo viene con aumentos. “En las vacaciones de invierno el kilo rondaba los 112 pesos, hoy esa misma cantidad sale 180. Los proveedores dicen que es por la exportación o porque no hay producción. La cuestión es que todo viene con incremento”, concluyó.