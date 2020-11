Villa Mercedes: Obras Sanitarias detecta más de diez conexiones ilegales por día

Las uniones clandestinas provocan roturas en la carpeta asfáltica y en las cañerías ya instaladas.

Las conexiones clandestinas de agua y cloacas generan problemas en distintas zonas de la ciudad, es por eso que desde Obras Sanitarias Mercedes (OSM) piden a los vecinos que se acerquen a las oficinas para poder regularizar cada situación. En los recorridos que realizan los inspectores detectan entre diez y quince empalmes ilegales por día.

“Es un número que realmente preocupa porque trae aparejado un montón de inconvenientes en el bacheo. Hay rotura o hundimiento de pavimento, daños en las cañerías ya instaladas y desborde en las calles, son muchas cosas las que se perjudican y a veces tenemos que interrumpir el tránsito en una cuadra hasta que terminemos con los trabajos, y eso genera que lo autos se tengan que desviar. Complica todo y además es una recarga de actividades a las distintas cuadrillas, como la de agua y cloacas, en las que todos los trabajadores están abocados a esas tareas”, explicó Edgardo Frontera, jefe del cuerpo de inspectores.

Para realizar el trámite el ciudadano debe acercarse a las oficinas de OSM, allí hay un listado con los matriculados para que puedan elegir. Pero también está la opción que lo haga el mismo personal de la dependencia, lo que es más económico y tener la respuesta demora entre 24 y 48 horas. “Cuando llegamos labramos un acta porque estamos generando conciencia, queremos que cada vecino sepa cuál es la diferencia entre lo legal y lo ilegal, entonces se le notifica de esta forma. Es más fácil hacer el trabajo por una persona idónea que hacerlo ilegalmente, se gasta más y se tarda más, es decir que no tiene beneficio alguno”, agregó el funcionario.

También acotó que la respuesta a los pedidos de conexión es prácticamente inmediata. “A veces la gente desconoce estas cosas y piensa que sale más barato hacerlo mal que legal, pero no. La verdad es que no, incluso hay facilidades de pago. No hay razón para hacerlo. Les pedimos que se acerquen, así hayan hecho la clandestina, no les cobraremos multas. Solo tienen que iniciar la gestión”, sostuvo.

Las instalaciones se hacen en un día, se abre y cierra el bache con los materiales que corresponden. “Muchas veces se usa cemento común y no sirve, ante alguna lluvia se hunde y provoca muchos problemas: chocan los autos, se caen las motos, y no ponen ningún cartel. Causa mucho caos”, afirmó.

Para denunciar las conexiones de agua y cloacas clandestinas, los vecinos deben comunicarse al Sistema Único de Reclamos (SUR) de la Municipalidad, que es el 147. “Le pedimos a la gente que tome conciencia porque un empalme ilegal puede dejar sin agua a todo un barrio. Tanto el descuido como la desinformación provocan daños muy graves”, finalizó el jefe de inspectores.