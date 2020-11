Lo atropelló un conductor alcoholizado y está grave

Emiliano Frías fue embestido por una camioneta al sureste de Villa Mercedes. Permanecía “en terapia intensiva, en estado reservado e intubado”.

Hasta el martes por la noche, Emiliano Frías continuaba en el mismo estado en el que ingresó al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” hace tres días, cuando fue embestido por una camioneta que era manejada por un hombre que estaba alcoholizado, al sureste de Villa Mercedes. Es decir, seguía grave, producto de los golpes que sufrió en la cabeza y en el tórax. Mientras tanto, por orden del juez Contravencional y Correccional 1, Santiago Ortiz, los investigadores examinaban el vehículo que protagonizó el siniestro porque lo que resulte de esas pericias será crucial para que el magistrado determine las medidas a tomar.

La víctima, de 30 años y vecino del barrio Obras Sanitarias, permanecía “en terapia intensiva, en estado reservado e intubado”, a causa del traumatismo que tenía en la cabeza y un edema pulmonar, informó una fuente policial. En principio, el hombre estuvo en el Policlínico Regional, pero luego fue trasladado al Sanatorio de la Merced, donde evaluaban operarlo.

Este martes , en el transcurso de la mañana, los peritos de Criminalística de la Policía y de Delitos Complejos del Poder Judicial revisaron la pick up marca Chevrolet plateada y también fueron hasta el lugar donde Frías fue atropellado. Estaba previsto, además, que durante la noche de ayer, entre las 21:30 y las 22, es decir a la hora en que el hombre fue arrollado, los investigadores regresaran a ese sitio para ver si las condiciones de iluminación dificultan la visibilidad a los conductores en ese momento del día.

El hecho ocurrió el domingo en la avenida Jorge Newbery. El conductor de la camioneta circulaba hacia el oeste, señaló Relaciones Policiales. Antes de llegar al cruce con Echevarría de Vidal, frente de la exfábrica Lanín, embistió con el costado delantero izquierdo de la pick up a Frías, quien cruzaba la avenida.

De inmediato, quien manejaba la Chevrolet llamó al 911 para avisar lo que acababa de suceder. Luego de que la ambulancia del Sempro trasladó a la víctima al hospital, los efectivos le hicieron la prueba de alcoholemia al conductor. Tenía más de un gramo de alcohol por litro de sangre, indicó una fuente judicial.

Según trascendió, el hombre declaró en la Comisaría 30ª que no advirtió al peatón. “Dijo que cuando iba pasando con la camioneta no lo había visto. Por eso, en un momento se volvió para atrás con el vehículo porque no sabía qué era lo que se había llevado por delante”, comentó una fuente.