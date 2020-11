Valentina Valenzuela, la nena puntana que dibujó para el nuevo libro de J.K. Rowling

La artista puntana Valentina Valenzuela participó de un concurso mundial, organizado por J.K. Rowling para sumar ilustraciones para su nuevo libro infantil, “El Ickabog”, entre 2000 dibujantes de 7 a 12 años: y ganó.

Just received my first published copy of #TheIckabog! The winners’ illustrations bring the story alive even more beautifully than I’d imagined. Thank you to EVERYONE who sent in pictures. You reminded me just how much I love writing for young people. 💚🍄 1/2 pic.twitter.com/hsDdZO3PUf

— J.K. Rowling (@jk_rowling) October 9, 2020