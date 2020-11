Bolívar y Perón, un cruce que mezcla imprudencia y velocidad

Dicen que el 90% de los conductores supera el límite de 40 kilómetros por hora. El semáforo tampoco es respetado.

Los chirridos de las frenadas en el asfalto son moneda corriente en el cruce de Bolívar y avenida Presidente Perón, y reflejan el incumplimiento de las normas viales, que van desde superar los límites de velocidad hasta la omisión de los semáforos. La semana pasada, un auto, tras ser colisionado por una moto que pasó en rojo, impactó contra la vidriera de una carnicería ubicada en la intersección de las arterias y terminó dentro del comercio. El accidente produjo lesiones en cuatro personas: una de ellas falleció y una niña de cuatro años sufrió la amputación de un pie. Los vecinos afirman que no es la primera vez que un vehículo se sube a la vereda, y aseguran que hay, al menos, entre 4 y 5 accidentes por mes. En la Comuna indicaron que el 90 por ciento de los automovilistas no respeta los límites de velocidad.

El Diario concretó un recorrido y comprobó las serias dificultades del tránsito en el sector. Una observación de quince minutos sobre el flujo vial arrojó que 10 vehículos pasaron el semáforo en rojo, entre motos y autos. Una particularidad es que, como los coches que circulan por Héroes de Malvinas van a altas velocidades para no perder la onda verde de los semáforos, pasan hacia Bolívar a más de 70 kilómetros por hora. El problema es que Héroes de Malvinas tiene cuatro carriles de circulación, que al pasar a Bolívar se transforman en dos. Si hay rodados mal estacionados se torna un solo carril, lo que produce un efecto “embudo”.

“Hay muchos accidentes, frenadas y muchísimo ruido. Hay que dormir acá con todo el tema del tránsito y eso que no estamos con las clases, que generan más movimiento. Los fines de semana antes de la pandemia también era problemático. No respetan nada, pasan en rojo. Deberían poner alguna especie de resguardo, algo que frene un poco el impacto de alguno que se suba a la vereda. Accidentes como el de la semana pasada, en el que chocan contra el local, han pasado por lo menos tres veces. Conozco la situación, vivo acá prácticamente desde siempre”, señaló Yolanda Villegas, una vecina de 90 años.

El comerciante Fernando Trippe opinó que el afán de no perder la sincronicidad de los semáforos es un problema, dado que genera apresuramiento en los conductores. Incluso lamentó que la luz amarilla, en vez de alertar precaución para frenar, los motiva a acelerar con más énfasis. Recordó que años atrás un auto impactó en su vereda.

El peligro para los peatones se da a la hora de cruzar por cualquiera de las calles. Una vendedora ambulante que pasaba por el sector remarcó que el mayor inconveniente es que los coches pasan en rojo, lo cual da la sensación de que los semáforos son inexistentes. “Se complica cruzar, hay que mirar para todos lados. Las mañanas son siempre más difíciles, especialmente en época escolar”, dijo Elena, una mujer que pasaba con su carrito de compras

Los comerciantes María Emilia Barboza y Cristian Arca coincidieron en que la velocidad a la que circulan los automovilistas sobrepasa los límites permitidos y subrayaron que las arterias se transforman en una “pista de carreras”. “No respetan nada, hay pibes que tienen los autos preparados y pasan como un misil, es una zona liberada. Aunque tengas el verde a tu favor, hay que esperar y mirar para todos lados. Por más que las autoridades tomen medidas, si no respetamos nosotros será lo mismo”, expresó Arca.

Gerónimo “Richard” Garro es un peluquero que hace 9 años trabaja en la zona. Señaló que los autos que vienen por Héroes de Malvinas bajan como mínimo a 70 kilómetros por hora, y lamentó el comportamiento de los conductores. “Es muy triste lo que pasó en el último accidente. Tendría que cambiar esto; muchas veces se culpa a la Policía y si bien ellos tienen que controlar, esto pasa por cada uno, es una cuestión cultural. A veces la gente se queda con el celular mientras maneja, otros salen a velocidades muy altas, y es gente grande. En ocasiones lo hacen con el semáforo a favor, pero eso no justifica infringir los límites”, manifestó.

Efecto embudo

El subsecretario de Tránsito y Vía Pública de la Municipalidad de San Luis, Luciano Santágata, graficó que uno de los principales problemas, no solo en la intersección de Bolívar y Perón, sino en varias arterias, es el diseño de las calles de la ciudad.

“Si bien no se pueden superar los 40 kilómetros por hora, cuando bajan hacia Bolívar el 90% de los vehículos no respeta los límites de velocidad. Vienen por cuatro carriles y confluyen en una especie de embudo. Uno podría decir que hay que ensanchar la calle, pero en Bolívar las veredas son muy angostas, quedaría sin veredas. Es muy difícil hacer transformaciones, y si le sumamos la falta de conciencia, es más complejo”, dijo.

“El tiempo que tarda en cambiar el semáforo es de poco más de un minuto, pero hay gente que no tiene paciencia. No he recibido a nadie que venga con una idea para mejorar la situación. Si hay personas experimentadas que tengan una buena iniciativa, las espero para trabajar juntos, diagramaremos lo que sea necesario”, agregó.

También comentó que el área de Infraestructura había concretado un relevamiento de esquinas peligrosas, entre las que estaba Héroes de Malvinas y Perón, especialmente por la situación de pandemia, en la que la gente debe esperar afuera de los comercios. Otra esquina de riesgo es Sarmiento y República del Líbano. De igual modo, hay otros sectores en Juan Gilberto Funes.

“Nosotros tenemos que concientizar a la gente, pero muchas veces cuando la persona que provocó el accidente incumplió las normas de tránsito —por más que se hagan todas las prevenciones— pasa más por una cuestión de la cultura de la educación vial que por lo que podamos hacer nosotros”, lamentó.