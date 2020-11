Proponen adherir a la Ley de Protección a los trabajadores de la salud

Conocida como Ley Silvio, establece un registro de contagiados de COVID-19 y la compra de equipos protectores.

Las comisiones de Salud y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la provincia analizan la posible adhesión a la Ley Nacional 25.748 de Protección al Personal de Salud durante la pandemia de coronavirus. La norma contempla la creación de un programa para la prevención de contagio, con el establecimiento de protocolos obligatorios, un registro de contagiados y la compra de equipos protectores.

La iniciativa fue presentada por el diputado Daniel González Espíndola, del Frente Unidad Justicialista, en conjunto con sus compañeros de bloque Norma Villegas y Francisco Irusta. La norma, aprobada por el Congreso en mayo de este año, es conocida como Ley Silvio, en honor a Silvio Cufré, enfermero que murió por COVID-19 en provincia de Buenos Aires. “La ley nacional tiene dos ejes principales, uno que declara prioritaria la protección de la vida y la salud del personal, y el otro, la creación de este programa de protección”, remarcó el legislador.

El programa alcanzaría a personal médico, de enfermería, de dirección y administración, logístico, de limpieza, gastronómico, ambulancieros y quienes trabajan de manera voluntaria. Establece, además de protocolos obligatorios de protección, guías de práctica de manejo y uso de insumos, capacitaciones y diagnóstico continuo y sistematizado del personal.

Otra dos acciones importantes que indica son la creación de un registro de contagiados por

COVID-19 y la compra de equipos de protección personal e insumos críticos. La norma estará vigente mientras dure la emergencia sanitaria por la pandemia y la propuesta de adhesión provincial marca como autoridad de aplicación al Ministerio de Salud. Al adherirse, los fondos destinados al cumplimiento de la ley nacional serían destinados también a San Luis.

González Espíndola contó que la idea de la adhesión surgió a raíz de una situación personal —tiene dos familiares que trabajan en el sistema de salud— y también por el reclamo de trabajadores del sector en las últimas semanas. “Vamos a intentar lograr los consensos en las dos comisiones y tratar de sacar un despacho en conjunto”, apuntó el diputado.

“Más allá de que la oposición nos votó en contra del tratamiento con preferencia (NdeR: que agiliza el trámite del proyecto), entiendo que en la ley no hay un motivo, que no sea una diferencia de color político, para no aprobarla”, afirmó. “Es un marco jurídico necesario para todo el personal de la salud. A esta altura y como se ha dado la lucha contra la pandemia, creo que nadie puede cuestionar cuál es el rol que están cumpliendo en estos momentos”, reflexionó el legislador.