Una hamburguesa de regalo para los donantes de plasma

Una pizzería de San Luis incentiva a los pacientes que tuvieron COVID-19 para que donen plasma, como un gesto de solidaridad.

“¿Tuviste COVID-19? Te invitamos a ser donante de plasma para combatir la pandemia”. Con este mensaje, una pizzería de San Luis comenzó una campaña para incentivar a la gente que padeció la enfermedad a que sean donantes, la recompensa -en este caso- es una hamburguesa.

Emmanuel de la Torre es el encargado de la pizzería “El cielo va de regalo”, contó que la iniciativa nació de una charla entre todos los integrantes del staff sobre la enfermedad y que no hay todavía una vacuna, pero sí un tratamiento con plasma.

Lo que le llamó la atención a este grupo de personas es el poco compromiso que hay entre los recuperados de COVID-19 para donar plasma.

“Lo único que pedimos es el certificado que dan en el Servicio de Hemoterapia del Hospital San Luis como donante de plasma. Al presentar esto, nosotros les regalamos una hamburguesa ‘Burger Street'” dijo De la Torre y agregó: “Esta es nuestra forma de ser solidarios con el otro. Buscamos que la gente tenga un poco más de compromiso con la sociedad en esta pandemia que nos afecta a todos”.

De la Torre contó que la campaña la lanzaron a través de sus redes sociales el sábado, pero que hasta este miércoles no se había acercado ninguna persona. “Apelamos a la solidaridad de la gente, no solo en el tema de la donación de plasma, sino con todos los protocolos que hay, como el uso del tapabocas, que mucha gente no lo usa”.

La utilización de plasma es uno de los tratamientos que se utiliza en la provincia para los enfermos con coronavirus. Para esto, el Gobierno cuenta con un equipo automatizado de aféresis de flujo discontinuo que permite la realización de la plasmaféresis “que es la extracción de sangre entera del torrente sanguíneo de una persona, donde se separa y retiene el plasma y el resto de los componentes de la sangre se reinfunden al donante”, explicó la responsable del Banco de Sangre y especialista en medicina transfusional, María Inés Blanchet.

La funcionaria indicó que “el procedimiento de extracción de plasma, que es la porción de sangre donde se encuentran los anticuerpos neutralizantes, tiene una duración aproximada de entre 30 minutos y una hora”.

¿Quiénes pueden ser donantes?

● Las personas confirmadas de COVID-19 con síntomas estarán en condiciones de donar su plasma pasados 14 días de su recuperación.

● Asintomáticos, después de 28 días de su PCR positiva.

● Las donantes femeninas deben carecer de antecedentes gestacionales o abortos.

● Aquellos que deseen ser donantes pueden evacuar todo tipo de inquietudes o solicitar un turno, en las siguientes vías de comunicación del Banco Central de Sangre Provincial:

● WhatsApp: 2664895277 (Servicio de Hemoterapia)