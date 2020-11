Villa Mercedes: de a poco, las agencias de turismo arman sus paquetes

Los principales destinos son la Costa, Cataratas, Bariloche y Córdoba. Hay consultas pero aún no se concretan ventas.

Con el anuncio de la apertura de la temporada turística en San Luis, las agencias de a poco empiezan a planear sus ofertas y a preparar sus paquetes. Mientras algunas tienen optimismo por recuperar los ingresos perdidos durante varios meses, otras todavía tienen mucha incertidumbre y esperan más precisiones antes de vender sus propuestas a los clientes.

El sector turismo fue uno de los que sufrió el impacto de la pandemia y las restricciones para viajar que se impusieron en todo el territorio argentino y en las fronteras entre países. Por eso, varios volvieron a las oficinas recién en estas últimas semanas y aunque todavía no tuvieron gran flujo de público, ya empezaron a aparecer consultas por teléfono y redes sociales.

“Ya hay llamados y mensajes, pero todavía no tenemos mucha seguridad en poder darles fechas exactas para hacer los viajes, primero porque estamos esperando el protocolo de transporte terrestre, y después porque en la parte aérea hay algunos paquetes y ya se pueden ver vuelos pero no están activas todas las aerolíneas”, explicó el agenciero Alejandro Marafini.

El hombre contó que tienen pedidos incluso de personas que quieren viajar al exterior durante el año que viene, como por ejemplo al Caribe. En su caso particular, se aferra a la posibilidad de realizar excursiones a Disney para quinceañeras. “Tuvimos que reprogramar la que teníamos prevista para este 6 de julio y lo pasamos a esa misma fecha del 2021. Nos abocamos mucho a esto porque es nuestro fuerte”, reveló.

Sin embargo, dijo que esperan más detalles para poder ofrecer a los compradores. Lo mismo opinó su colega Ariel Bustos, quien tiene una empresa de transporte y una agencia de turismo. “Todavía no hay certezas porque aún no se sabe qué capacidad de pasajeros vamos a poder llevar. Igual hay consultas, hay gente que quiere salir, algunos están asustados y otros no saben qué hacer, hay de todo un poco”, señaló.

A nivel nacional, los principales destinos que ya están ofreciendo las operadoras coinciden con las ciudades y paisajes más turísticos del país, como Mar del Plata y toda la Costa, Cataratas del Iguazú, Bariloche, Carlos Paz, Mina Clavero y el norte argentino. “Son los puntos clásicos, pero van a surgir otros que no son tradicionales pero que tienen su atractivo y que hasta este momento no tenían un desarrollo importante. Creo que ahora, con el tema del coronavirus, muchos van a querer evitar las aglomeraciones y van a ganar en la consideración estos otros lugares”, analizó Alfredo Benítez, el propietario de otro local.

El empresario consideró que los protocolos que pide San Luis para el comienzo de la temporada (previsto para el 15 de diciembre) son lógicos y los mínimos indispensables. Por eso, ya empezaron a sumar los seguros contra COVID-19 en todas las propuestas de viajes. “Con las medidas han tenido una actitud muy buena porque con la declaración jurada y la asistencia no hay gastos extras que hagan desistir al turista. Somos optimistas y tenemos fe porque la gente necesita despejarse y más aún después del encierro, desea con mucha fuerza poder salir de la ciudad. Desde ese punto de vista tenemos muchas expectativas de que sea una campaña más o menos buena. Y ojalá sea así porque es necesario tanto para nosotros como empresa como para los ciudadanos que necesitan distraerse”, expresó.