En San Luis se paralizan las obras por el faltante de materiales de construcción

Los comerciantes creen que se debe a la especulación financiera y a las medidas por la COVID-19 en las fábricas.

Después de la cuarentena estricta y debido a las flexibilizaciones, quienes tenían obras en construcción retomaron sus edificaciones y otros comenzaron a invertir. Actualmente los corralones y comercios de materiales de construcción de San Luis tienen faltantes de hierro y sus derivados debido a que las fábricas de Buenos Aires no están enviando mercadería. Aunque no hay motivos claros, los comerciantes sospechan que se debe a las medidas preventivas por la COVID-19 de las fábricas y a la especulación financiera por las subas y bajas del dólar.

“Hay faltante de materiales, entendemos que está relacionado con el dólar, pero faltan básicamente el hierro y todas sus derivaciones, tanto las viguetas que llevan hierro adentro, como las mallas que se usan para techo y contrapiso, y el hierro de todas las medidas. Al resto de los materiales te acostumbrás a que te lo entreguen lentamente, a cuentagotas, porque las fábricas están con problemas por la pandemia y protocolos, pero el hierro está desaparecido. Por lo que sabemos es a nivel nacional”, contó Gabriela Rodríguez, trabajadora de un corralón ubicado entre la ruta 147 y avenida Centenario Este.

Otra empleada de un comercio de materiales para la construcción de la avenida Ejército de los Andes coincidió con Rodríguez. “Tenemos faltante porque muchas fábricas no están mandando mercadería, como las de hierro y las de viguetas, eso es lo que más se nota porque es lo que más busca la gente. En muchos casos hay demoras en la entrega de los materiales, depende de la fábrica. La gente necesita construir, es en lo único en lo que puede invertir, así que hay mucha demanda”, comentó Lorena Zabala.

El desabastecimiento se siente en industrias que fabrican cocinas y motos, entre otros productos.

Martín Teli empezó hace poco a comercializar materiales para la construcción y contó que algunas fábricas le dicen que no le pueden vender porque les reservan los productos a clientes con más trayectoria y antigüedad. “Arrancamos vendiendo cemento y áridos, el cemento se demora un poco en los pedidos, una semana o hasta diez días a veces. Ladrillos cerámicos no me venden directamente, el hierro menos. Son los dos faltantes que tenemos: hierros y ladrillos”, comentó quien vende materiales en la avenida Italia.

Esta situación también fue confirmada por un empleado de Alubry, quien manifestó que tienen faltantes de todo tipo.

Ramón Garro, propietario del comercio +Con, mencionó que “está muy complicada la situación por el faltante de materiales”.

El secretario adjunto de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Roberto Gómez, expresó preocupación por la situación que también repercute en las industrias de San Luis que fabrican heladeras, motos, cocinas, lavarropas, entre otros productos.

“Las empresas que nosotros tenemos encuadradas no están recibiendo hierro por problemas que tienen en Buenos Aires. Tenemos otra empresa a la que le proveen chapas para las heladeras y hasta ahora no hay problemas, pero no están cumpliendo como lo hacían tiempo atrás. El hierro y el acero son un gran problema no solo para San Luis sino para todo el país”, explicó.

Gómez mencionó que hay fábricas que ofrecen pocas piezas de hierro por cliente, otras directamente no venden y algunas están cerradas. “No sabemos bien cuál es el foco del problema, pero sí creemos que está relacionado a la COVID-19 y también el tema del dólar, porque muchos están especulando. No sabemos hasta cuándo irá a estar la situación del hierro así de inestable para la construcción y las empresas metalúrgicas. El desabastecimiento preocupa, ojalá que no tengamos un problema mayor. Por el momento los fabricantes locales sí se ven muy afectados”, indicó.