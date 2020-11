En Villa Mercedes el pan aumentó casi un 30%

El kilo llega hasta los $150. La Cámara aseguró que es por los constantes aumentos en las materias primas.

Los mercedinos deberán ajustar un poco más el bolsillo, ya que desde esta semana los panificados cuestan casi un 30% más. Así lo confirmaron desde la Cámara de Panaderos de la ciudad.

Finalmente, lo que el presidente del organismo, Maximiliano Viale, había anticipado a El Diario a principios de octubre, se cumplió. Desde este lunes, las góndolas y vidrieras de las panaderías exponen un nuevo valor.

El comerciante aclaró que el aumento se sentirá diferente en los locales. “Es de acuerdo a cómo trabaje cada lugar. Por eso decimos que el incremento es de un 20% a un 30%. La diferencia está en los insumos que utilice cada productor. Por ejemplo, algunos usan harina refinada que vale $2.500, mientras una que no lo es tanto está a $1.700. Lo mismo pasa con la margarina, la más cara está a $3.000 y una de las más económicas cuesta $2.500”, señaló.

Asimismo, sostuvo que a partir de esta semana, el kilo de pan rondará entre los $70 y $150. “Este es el monto de base y el tope que se ha decidido”, aseguró. Los cambios también rigen para el resto de los panificados. “Las facturas están entre los $250 la docena, la rasqueta entre $30 y $35. Los bizcochos van desde los $250 a $300 el kilo”, contó.

Viale manifestó que la medida surge a raíz de los constantes incrementos en los valores de las materias primas, especialmente del trigo. “Esta semana volvió a subir la harina. Esto sucedió durante todo el año, los aumentos prácticamente fueron semanales. Lamentablemente es algo constante y progresivo, baje el dólar o no. Desde que arrancó la pandemia, la Cámara trató de sostener el precio porque siempre pensamos en la gente antes, pero ya es insostenible”, lamentó. También indicó que en los últimos meses, la suba de los impuestos “tampoco fue de gran ayuda”.

Hoy por hoy los clientes no consumen por kilo, cuando vienen a comprar llevan de a $15 o $20 (Maximiliano Viale)

El rubro de los panificados fue uno de los pocos que se mantuvo estable desde que arrancó el año. De hecho, la última modificación en la tabla de valores que registró la ciudad fue en el 2019. “Este es el primero de la cuarentena, pensábamos que íbamos a lograr pasar el aislamiento sin cambiar los precios pero realmente se nos hizo imposible. No nos queda otra”, se lamentó el panadero.

“Lo que nos pasa a nosotros le pasa a la comunidad. Si bien no se ha dejado de consumir, hoy por hoy los clientes no compran por kilo, cuando vienen piden llevar por pesos. Es decir, compran de a $15 o $20, no más de eso. Y lo mismo sucede con todos los productos”, agregó.

El presidente del organismo villamercedino alertó a la comunidad sobre las panaderías clandestinas que surgieron en los últimos tiempos y recalcó que cada vez hay más.

“El pan que cuesta menos de $70 es de dudosa precedencia. Lo podemos asegurar porque no hay forma de que comprando buena mercadería y pagando todos los impuestos puedas vender un producto de este tipo por ese valor. Queremos poner en alerta a la gente, sobre todo porque está en juego su salud. Los vecinos deben tener cuidado cuando compran en lugares que no están habilitados, porque quienes trabajan así no pasan por controles bromatológicos, no pagan las cargas sociales o no tienen a sus empleados registrados. Y, especialmente, no trabajan con la materia prima adecuada”, destacó.