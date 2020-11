Mateo es uno de los donantes de plasma más jóvenes de la provincia

Deportista y futuro estudiante de Medicina, tuvo coronavirus y, por su situación, supo que tenía que donar para poder ayudar a otros.

Los meses de pandemia demostraron que nadie está exento de contagiarse de coronavirus, y a la vez potenció la solidaridad de quienes lo padecieron. Muchos esperan que la donación de sangre y plasma les dé un respiro. El joven Mateo Magdaleno, de 18 años, es el donante de plasma más joven registrado en San Luis y con su contribución no solo ayudó a tres pacientes de COVID-19, sino que puede repetir el proceso tres veces más.

Mateo tenía planeado donar sangre apenas cumpliera sus 18 años (los cumplió en junio), pero cuando se acercó al Banco de Sangre en el Hospital se enteró que tenía coronavirus. “Me pidieron que esperara un tiempo y después volviera”, recordó. Por un mes postergó el entusiasmo de su espíritu solidario.

Los síntomas que tuvo fueron pérdida de olfato y sabor, y padeció un pequeño decaimiento. Aislado con su familia, contaba los días para ingresar al sanatorio y dijo que haber tenido el virus fue un incentivo.

“Fue mejor de lo que quise hacer desde el primer momento, porque hay menos donadores de plasma que de sangre y, además, puedo hacerlo tres veces más”, dijo, y aseguró que planea volver.

Con una sonrisa amena, contó que no estuvo nervioso cuando entró a la sala y mucho menos evitó el contacto visual con las agujas: Mateo estuvo atento en todo momento a lo que sucedía porque va a estudiar Medicina.

“Cuando fui a donar plasma nos divertimos con las enfermeras, les hacía un montón de preguntas, las volvía locas consultándoles de todo, porque me reinteresaba todo lo que hacían”, dijo, riendo, y agregó que hace varios meses que prepara las materias para ingresar en la Universidad de Córdoba.

“Cuando les dije que iba a estudiar Medicina me dieron un montón de recomendaciones, nos divertimos un rato y estuvo buena la experiencia”, comentó el egresado de la promoción Belicios 2020 del Colegio San Agustín, pero para Mateo, como para todos los estudiantes, cursar el último año ha sido una vivencia agridulce.

Si alguien tuvo coronavirus, lo mejor que puede hacer es donar. Sabiendo que la pasaste mal, podés evitárselo a otra persona que puede estar pasándola peor (Mateo Magdaleno).

“En este momento representa más a un grupo, no tanto a una promoción”, dijo por el aislamiento que tuvo que realizar y en el que evitó el contacto con sus compañeros.

Mateo explicó que antes de donar se realiza un estudio para saber si la inmunoglobulina (anticuerpos en la sangre) es lo suficientemente alta como para poder donar una bolsa de plasma. Después extraen la sangre, se centrifuga -el plasma va a una bolsa- y la misma aguja la devuelve.

“La sangre no se pierde y la inmunoglobulina se sigue regenerando, por eso se puede volver a donar”, definió, con confianza, del proceso.

Otro factor, además de su juventud, es que Mateo es un empecinado deportista. Corre, anda en bicicleta (“hago recorridos hasta El Volcán para disfrutar del paisaje”, aseguró) y es futbolista.

Desde principio de año que entrenaba en Estudiantes, pero “por la pandemia no se me dio la oportunidad de debutar. Estoy fichado en AFA, pero no se dieron las circunstancias”, señaló. Mateo se desempeña de lateral por derecha o de central. “Prefiero jugar tirado por la derecha de 4”, aclaró el hincha de Racing Club, aunque “fanático”, confesó rápido.

También integra la agrupación “La Tropa”, con la que realiza actividades “solo o con mi viejo”, dijo en referencia a su padre Alejandro, periodista deportivo.

A pesar de la repercusión que tuvo en las redes sociales, la acción solidaria de Mateo no fue fruto de un plan sino que preferían mantenerlo bajo perfil. El joven aseguró que en su familia querían que no trascendiera, pero en cuanto apareció una foto, el resto se viralizó rápidamente.

“Solo mis hermanos y mis padres sabían que iba a ir a donar, hasta me acompañaron cuando lo hice. Siempre estuvimos juntos en esto”, confirmó Mateo, que lo mantuvo tan en secreto que ni siquiera sus compañeros estaban al tanto.

“Las enfermeras hacían muchos chistes con que era el donador más joven”, expuso y esa confianza fue un aliciente para que Mateo incentive a otros. “Si alguien tuvo coronavirus lo mejor que puede hacer es donar. Sabiendo que la pasaste mal, podés evitárselo a otra persona que puede estar pasándola peor”, resaltó motivado Magdaleno.