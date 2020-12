Villa Mercedes: las plazas están habilitadas, pero sin juegos

El personal de Defensa Civil Municipal controlará que no se comparta el mate y se cumpla el protocolo.

Las cuadrillas de la Subsecretaría de Espacios Verdes tuvieron un arduo trabajo para que el fin de semana los mercedinos pudieran asistir a las plazas. Pintaron flores para que en cada pétalo hubiera una persona sentada y así evitar la aglomeración. También marcaron el distanciamiento entre una y otra. La autorización es solo para pasar las tardes al aire libre, pero todavía no podrán usarse los juegos infantiles. El personal de Defensa Civil Municipal recorrió los lugares para controlar que se respeten los protocolos sugeridos por el Comité de Crisis provincial.

Las tareas se realizaron en los puntos más populares: Sarmiento, Sesquicentenario o más conocida como “plaza del Mercado”, y la que está ubicada frente al edificio Municipal, la San Martín. “Usamos una pintura al agua, que no daña el césped, como para delimitar la distancia entre uno y otro. Como estos espacios tienen riego semanal, se va a ir borrando el dibujo y nosotros todas las semanas repetiremos el procedimiento. Comenzaremos los jueves para que para el fin de semana esté todo terminado”, explicó César Debenedetti, subsecretario municipal de Espacios Verdes.

El dibujo tiene tres metros de diámetro aproximadamente, compuesto por cinco o seis pétalos. “Adentro cabría uno por pétalo. La distancia entre una flor y otra es de más de dos metros”, agregó el funcionario.

El perímetro fue liberado, se quitaron las cintas y mallas que impedían el paso al interior. “Pero continuarán cerrados los juegos infantiles, porque es muy difícil poder desinfectarlos después que un niño o niña los use. En la etapa anterior hicimos lo mismo, se puede caminar o sentarse en ronda con su grupo familiar y nada más”, dijo Debenedetti.

Por su parte, el subsecretario de Defensa Civil, Camilo Sosa Ríos, acotó: “Esto no significa que podamos estar todos relajados, no. Sabemos que es una costumbre nuestra que cuando las temperaturas comienzan a elevarse las plazas se convierten en un punto común. Por eso, seguimos aconsejando, sugiriendo, concientizando sobre el uso del tapabocas, que si van a tomar mate cada uno lleve su equipo, si tienen una gaseosa que cada uno tenga su vasito; y lo importante es también enseñarles a los más chicos que deben cumplir esas normas, que no pueden jugar en la hamaca ni tirarse por el tobogán, por ejemplo”, afirmó.

Asimismo, Sosa Ríos explicó que piden colaboración de la ciudadanía para que esta metodología pueda seguir implementándose. “Esto depende de la responsabilidad individual, mejoramos nuestro estatus sanitario y queremos que esto siga así. Cuando estábamos en Fase 5, que se podía concurrir a las plazas, hacíamos lo mismo. Incluso los chicos del Programa Juventud entregaban barbijos”, reveló.

El parque Costanera Río Quinto habitualmente era muy concurrido en época estival, pero por el momento permanece cerrado. “Como ahora lo tiene a cargo la Municipalidad, estamos trabajando, todavía estamos sacando árboles que se cayeron por el fuerte temporal que tuvimos a fines de enero y la gente de luminaria está colocando los cables y los focos led. Hasta que no esté en condiciones, no puede estar abierto al público. Actualmente tiene seguridad que impide el ingreso al predio”, sostuvo el subsecretario de Espacios Verdes.