Pfizer pidió autorización a la Anmat para usar su vacuna en Argentina

Gran Bretaña se convirtió este miércoles en el primer país del mundo en aprobar la vacuna Pfizer/BioNTech y su uso se implementará desde la próxima semana.

El laboratorio Pfizer presentó este miércoles la documentación a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para que autorice el uso de su vacuna en Argentina.

Así lo informó el ministro de Salud, Ginés González García, en diálogo con el programa “Crónica de una tarde anunciada”, que conduce Nelson Castro por radio Rivadavia.

Según indicó el funcionario, ante la urgencia que impone la pandemia “lo que se está haciendo es una cuestión más rápida de autorización”.

Si bien el ministro no dio fecha para que se complete el proceso de autorización, consideró que “si la aprobó el Reino Unido tiene holgadamente todo lo que tiene que tener para conseguir el aval del organismo”, pero indicó no puede anticiparlo porque no depende de él, “es una decisión técnica”, explicó.

