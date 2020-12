Maradona “revivirá” en un mural del Complejo Molino Fénix

La obra es de cuatro metros y medio de alto por tres de ancho y recordará al “Diez” con la copa del mundo.

A casi dos semanas de su fallecimiento, la figura de Diego Armando Maradona volverá a vivir en una de las paredes del Molino Fénix. La iniciativa surgió desde el Complejo y para concretar su proyecto contrató a Víctor Canaviri, un artista que plasmará la imagen del mayor ídolo del fútbol levantando la copa del mundo en la competencia de México de 1986. El mural será de cuatro metros y medio de alto por tres de ancho, y el rostro será en blanco y negro, mientras que la camiseta de la Selección argentina y el trofeo llevarán sus respectivos colores.

La obra de arte está en sus primeros pasos. Antes de iniciar, el personal tuvo que pintar de blanco la pared, ubicada sobre calle Pueyrredón en su intersección con Santiago del Estero, porque estaba deteriorada a causa del paso del tiempo.

Canaviri detalló que realiza su trabajo con látex acrílico para exterior. “Tengo experiencia en este tipo de productos, trabajo para el Programa Pinta San Luis, pero en esta ocasión fue una contratación aparte”, explicó.

Debido al coronavirus, el artista debe trabajar solo. “A mí me gusta tener colaboradores, siempre otros ojos pueden ayudar a notar errores, pero nos adaptamos a la pandemia para poder respetar el protocolo, no podemos compartir pinceles ni estar cerca. Personalmente creo que esta es una gran oportunidad para homenajear a tremendo ícono del deporte”, agregó. Aunque reconoció que hacer las tareas individuales le permite concentrarse en todos los detalles detenidamente. “Trataré de dejarlo lo más idéntico posible. Disfruto mucho haciendo rostros así que tengo bastante paciencia, esperemos que les guste a los demás”, acotó.

El fondo será difuminado entre negro, gris y blanco, como si fuese un efecto de humo. “Me gusta ese estilo pero veremos cómo sale sobre la marcha, quizá cambie de opinión”, contó Canaviri. Y reflexionó: “Hacer un mural no es como dibujar en un papel, uno va pintando y a medida que va avanzando, va haciendo modificaciones. El boceto nunca es idéntico, lo uso como para instalar una idea. La pintura blanca es como la goma para nosotros, nos permite hacer las correcciones y trabajamos capa sobre capa. Nadie lo hace en una sola, no somos una impresora, siempre se va corrigiendo. Quizá ya con una obra terminada a veces descansás una semana y la volvés a ver y notás errores. Me gusta tomarme mi tiempo, borrar con blanco si es necesario, tapar de nuevo con un gris claro y así hasta que esté convencido de lo que hice”, puntualizó.

Para fijar la expresión del rostro de Maradona y la postura de las manos y de las piernas, tomará como guía una fotografía para tratar de conseguir la mayor similitud posible. Si las condiciones climáticas lo permiten, estima que esta semana el mural estará terminado para que todos los ciudadanos puedan apreciarlo.