Villa Mercedes: Lucas y Marta buscan y arreglan árboles de Navidad para donarlos

Comenzaron con la iniciativa hace una semana y ya entregaron unos 15 pinos y adornos a vecinos de la ciudad. la pareja pretende que las familias que menos tienen puedan adornar sus casas.

Como cada 8 de diciembre, las viviendas del mundo se colman de luces, de colores y de espíritu navideño. Pero Lucas Gil y Marta Sánchez son conscientes de que eso no pasa en todas las casas de la ciudad, y por eso decidieron reacondicionar arbolitos usados para entregarlos a las familias que no cuentan con uno. La pareja solidaria es del barrio La Ribera, comenzó a pedirlos por las redes sociales y ya entregó unos quince pinos decorados.

La idea surgió porque una mamá publicó en varios grupos de Facebook si alguien tenía un árbol para donarle para que sus hijos pudieran armarlo y, como les sobraba uno en su casa, no dudaron en escribirle para regalárselo.

“Ver eso me tocó el corazón, así que comencé a pedir en las páginas si a alguien tenía adornitos o lucecitas para llevárselo listo, y varias personas me escribieron para que pase a buscar. Después me comuniqué con ella y se lo llevé hasta el barrio Estación, donde vive”, comentó Gil.

Pinos listos. Una vez terminados, los dejan preparados para que los vecinos que los necesitan pasen a buscarlos. Foto: Luciana Iglesias.

Aunque comenzaron hace unos días con la iniciativa, no cuentan con tanto tiempo para entregarlos porque trabajan la mayor parte de la jornada. Sin embargo, tienen el comedor de su casa lleno de pinos que arreglan en su tiempo libre. El fin de semana se dedicaron a buscarlos en los domicilios de quienes se sumaron a ayudar. “A algunos les hace falta arreglarle o colocarle las patitas, que las hacemos con madera, y a otros enderezarlos, pero en general están sanos y en muy buen estado”, detalló.

Estamos muy agradecidos de poder darles un instante de felicidad a los más pequeños. Marta Sánchez.

Marta, su pareja, contó que querían entregarlos todos entre ayer y hoy para que cada niño pueda armarlo en el transcurso del día junto a su familia, pero como la demanda es muy grande seguirán repartiendo hasta días antes de la Nochebuena. “Se nos complica para llevarlos casa por casa y estamos sobre la fecha, así que hoy (por ayer) le pedimos a la gente que se acerque directamente por la tarde a nuestro domicilio para retirarlos. Además, tenemos que buscar alrededor de ocho y cada vez son más”, acotó.

Asimismo, señaló que varios de sus amigos se ofrecieron a recolectar y trasladar las donaciones, lo que les permite llegar a más vecinos de la ciudad. “Estamos muy agradecidos con ellos y de poder darles un instante de felicidad a los más pequeños, ya que no todos los papás pueden acceder a comprar las cosas por el difícil momento que atravesamos por la pandemia”, sostuvo.

Si bien no cuentan con mucho tiempo por sus trabajos, los arreglan en las horas libres.

Del mismo modo, la mujer mencionó que otro de los casos a los que quieren ayudar es a una señora que les pidió un arbolito para prepararlo junto a sus hijos y su padre, para poder darle un poco de espíritu y colores a su casa.

Me da una gran alegría colaborar para que los niños estén felices en Navidad y que podamos sacarles una sonrisa. Lucas Gil.

“Cuando se los dejamos a las mamás, les decimos que lo reciban a escondidas para que los nenes no lo vean y que luego cuando llegue el momento sientan esa alegría única de poder armarlo. En el frente de mi casa todos los años decoro los arbustos que tengo e invito a los chicos de la cuadra para que me ayuden a adornarlos. Se ponen muy contentos y todos deberían sentirse igual. Por lo menos a mí, que soy grande, me sigue gustando hacerlo”, añadió.

Por último, Lucas agregó con emoción: “Me da una gran alegría colaborar para que esos niños estén felices en Navidad y que con este gesto podamos sacarles aunque sea una sonrisa, porque saber que quieren algo y no pueden tenerlo me parte el alma. Haremos lo posible para ayudar a la mayor cantidad de gente que podamos en los días que quedan”.

PARA COLABORAR

Aquellos vecinos que quieran ayudar a Lucas y Marta con luces, adornos y arbolitos pueden comunicarse al 2657-354649 o acercarlos a su domicilio en el barrio La Ribera, en la manzana 7160, casa 7.