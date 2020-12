Diputado nacional por San Luis Alejandro Cacace; “Que el aborto seguro sea Ley”

Alejandro Cacace manifestó su apoyo al proyecto de la interrupción legal del embarazo respaldado por las cifras locales de internaciones diarias por complicaciones a partir del aborto ilegal.

El diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Alejandro Cacace, expresó su apoyo al proyecto de ley para la Interrupción Legal del Embarazo en la Cámara baja, donde se lleva a cabo el debate que resolverá si se le da media sanción o no.

Respaldado por las cifras locales, aseguró que en San Luis al menos 700 mujeres son hospitalizadas al año a raíz de las complicaciones sufridas tras haberse realizado un aborto clandestino, lo que representa prácticamente a 2 mujeres por día.

También señaló que el 99% de la mortalidad materna se produce en países subdesarrollados y que son los propios organismos internacionales de Derechos Humanos los que han recomendado a la Argentina adoptar esta legislación.

“Nos estamos negando a ver la realidad o hay hipocresía para interpretarla. Como si a partir de mañana lo que decida este Congreso permitirá o negará que haya o no abortos, cuando es una realidad que está presente”, sostuvo.

Y añadió: “Tenemos que terminar con los grupos que pretenden imponer su moralismo, con el paternalismo, y debemos empezar a respetar la libertad. Hay que dejar de utilizar a las mujeres. Que sea ley”.

Antes del discurso, Cacace mandó un mensaje a los militantes de pañuelo celeste que circuló en las redes.

“Ante el hecho de que militantes denominados pañuelo celeste han pasado mi número de celular y me han escrito mensajes a mi teléfono respecto del tratamiento del proyecto de ley de regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, quiero manifestar lo siguiente:

A quienes han transmitido insultos, amenazas, imprecaciones al infierno y otras expresiones similares, no responderé a esos agravios.

A quienes con sinceridad me han manifestado su posición, agradezco a todos por sus comentarios, y por hacerme llegar sus opiniones. No entiendo, sin embargo, ni acepto la decepción que manifiestan, puesto que jamás expresé que estuviera en contra de la despenalización y/o legalización. De hecho, durante la campaña electoral de 2019 en que fui candidato, los grupos militantes pañuelo celeste hicieron campaña en contra de mi candidatura, con memes, publicaciones, comunicados, militaron contra mi candidatura a diputado nacional y armaron una lista para competirme cuya única consigna estaba referida al aborto. Por lo cual, aún en el respeto a las distintas posiciones, me sorprende hoy el cuestionamiento a que mi voto no sea en contra de la ley cuando jamás asumí frente a nadie tal compromiso”.