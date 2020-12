Reiteran extremar los cuidados al concurrir a los diques y ríos

Sugieren nadar en zonas delimitadas, con guardavidas y evitar lanzarse en altura en los saltos de agua.

La muerte de Thomás Gramajo, el adolescente de 15 años que se ahogó en el dique La Florida anteayer reavivó las alertas sobre los cuidados que se deben tener a la hora de visitar los diques, ríos y senderos de la provincia. Las medidas de seguridad que recomiendan giran en torno a la escasa cantidad de agua que tienen tanto los espejos de agua como los ríos, y advierten sobre la vegetación o piedras que están en el fondo, ya que al lanzarse al agua la gente se puede golpear o enredar con ramas y follaje.

Uno de los integrantes del Club de Montaña Inti Anti, Gabriel Guillar, precisó que, para funcionar, “los campings y paradores que están en el perilago, particularmente de La Florida, deben contar con un sector delimitado para bañarse, con boyas y, aparte, tener obligatoriamente un guardavidas”.

“Hay un montón de lugares donde se pone el cartel de ‘prohibido bañarse’ para cubrirse de no poner guardavidas, además suele ingresar poca gente a los perilagos porque muchos no quieren pagar la entrada que significa ir a un lugar seguro, entonces se van a espacios donde no abonan nada y eso se transforma en una situación complicada”, expresó en relación al peligro que supone que no haya un control profesional.

Afirmó que no solo sucede con los lugares con agua, sino también en actividades como el senderismo y en los ríos. “Si no se toman medidas pronto habrá varios problemas, tanto en San Luis, como en otras provincias. Producto de la falta de lluvia, los diques están muy bajos, antes a lo mejor te metías veinte metros y el agua te llegaba a la cintura y ahora te metés 5 metros y te tapa, más el sedimento que hay. En Nogolí, por ejemplo, al dique le faltan por lo menos diez metros de agua, apareció una casa que está en el fondo, entonces si te bañás ahí te podés enganchar con los árboles que antes estaban 10 metros bajo el agua, es la vegetación natural”, detalló Guillar.

Consideró que, con respecto a los perilagos, “va a ser necesario un mayor control y más exigencias porque hace falta gente que controle que se cumpla con las medidas de seguridad y las zonas aptas para bañarse”.

Otra de las advertencias de Guillar fue para los aficionados a los saltos de agua como el Salto de la Moneda o el de la Negra Libre.

“Estos no tienen la misma profundidad. Por ahí ibas al Salto de la Moneda y te tirabas en altura porque tenía una gran profundidad, pero ahora tiene mucho menos, porque les falta agua a los ríos, están secos y las piedras están más cerca y si te tirás te podés golpear”, subrayó.

Agregó que en esos lugares hay escasos controles “y son muy visitados por la gente”. Recordó que a principios de diciembre un joven de 24 años se lanzó al Salto y se golpeó la cabeza con unas piedras.

El senderismo es otra actividad que suele hacerse sin los recaudos necesarios. “Es fundamental que quien no tiene experiencia vaya con gente que conozca los caminos, como un guía, que además te puede cuidar. Todas estas actividades hay que realizarlas con responsabilidad. La concientización está en cada uno, nadie te va a cuidar mejor que vos mismo. No te metas al agua si no sabés nadar y si lo hacés, ponete un salvavidas. Veo mucha gente remando y pescando sin protección ni los elementos de seguridad que sirven para prevenir estas tragedias”, sostuvo.