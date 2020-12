Poggi: “Voy a defender las dos vidas porque el derecho a la vida está por encima de todo lo demás”

Pocas horas después que la Cámara de Diputados diera la media sanción a la ley para legalizar el aborto, abordó el tema y se refirió a un proyecto que presentó sobre adopción del niño por nacer.

“Ya adelanté mi postura, y mi voto va ser igual al que realicé en 2018. Mi voto es en contra de la legalización del aborto. Respeto todas las posturas porque esto trasciende los partidos políticos, y tiene que ver más con las convicciones de cada uno; pero bueno mi convicción es que el derecho más importante es la vida”, analizó el senador Nacional de Avanzar, Claudio Poggi, esta mañana.

“El derecho a la vida está por encima de todos los demás derechos, si relativizamos el derecho a la vida, si lo ponemos en jaque, ¿qué viene después?”, expuso solo algunas horas después que este viernes, tras una sesión de 20 horas, la Cámara de Diputados de la Nación le diera media sanción a la iniciativa oficial de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Poggi hizo hincapié en que “el aborto existe en forma clandestina” y que “hay que ocuparse del tema”. Consideró que “el aborto es la consecuencia” y que no es la mejor solución: “Hay que prevenir para que no pase. Con educación sexual en la escuela y en la familia”, expresó.

También tuvo presente el desarrollo de políticas de acompañamientos a la mujer embaraza, “tanto en el embarazo como en los primeros años de vida del bebé”.

“Inclusive agilizando el procedimiento judicial de la adopción”, añadió.

Sobre este punto recordó que en 2018 presentó un proyecto de ley de adopción del niño por nacer y destacó el sentido: “Donde ya una mamá quizás esté con un embarazo no deseado, en una relación consentida pero un embarazo no deseado, y con el papá coinciden que no van a poder a tener al bebé, que no lo van a poder criar, por la razón que sea. Seguramente hay otra familia que biológicamente no lo puede concebir”.

“Por qué no reglamentar la adopción prenatal desde el embarazo, crear una situación de adaptabilidad; por supuesto una vez que nazca, la mamá y el papá tienen todo el derecho de decidir volver atrás o ratificar esa adopción. Ese bebé a los 15 o 20 días ya está en una familia”, dijo para ampliar sobre la iniciativa que este año volvió a presentar en el Senado.

Consideró que “la adopción prenatal o de una persona por nacer”, es una alternativa que cuida “la vida de la madre, del bebé y además forma una familia”.

“Voy a defender imperiosamente las dos vidas porque el derecho a la vida está por encima de todo lo demás. Mi voto en el senado va ir a favor de las dos vidas”, remarcó.

Al mismo tiempo opinó que las posturas en el Senado están “muy parejas”.

“Veremos que en el Senadores hay mucha presión desde la presidencia, porque el Gobierno quiere que esto salga”, dijo al final.